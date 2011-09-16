Агентство УНІАН відкрило корпункт у Білорусі

Мінськ. Інформаційне агентство УНІАН відкрило кореспондентський пункт у Республіці Білорусь, передає кореспондент УНІАН.

На прес-конференції в Мінську, присвяченій відкриттю корпункту, генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО заявив, що агентство налагоджує інформаційний міст між Україною і Білоруссю.

«Це четвертий кореспондентський пункт агентства, який функціонує за кордоном. На сьогоднішній день зарубіжні представництва працюють у Брюсселі, Варшаві і Москві. Відкриття в Мінську корпункту дозволяє налагодити прямий інформаційний міст між двома дружніми державами-сусідами», - відзначив О.НАЛИВАЙКО.

Сьогодні в Посольстві України в Республіці Білорусь відбулася зустріч керівництва УНІАН із білоруськими та іноземними журналістами, в якій брав участь Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь Віктор ТИХОНОВ.

Зокрема, В.ТИХОНОВ відзначив, що «між Україною і Білоруссю існують давні міцні зв`язки, пріоритетними серед яких сьогодні стають, зокрема, торгово-економічні відносини».

Також на прес-конференції торкнулися питання співпраці між Національною спілкою журналістів України і Білоруською спілкою журналістів.

Як результат, досягнуто домовленості щодо обміну візитами між редакціями газет прикордонних регіонів двох держав.

Довідка УНІАН. Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН) (м. Київ) засноване в березні 1993 року. Сьогодні УНІАН є одним з найбільших в Україні та одним із найбільш оперативних у Східній Європі виробників і постачальників політичної, ділової та розважальної новинної, а також фотоінформації.

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1 січня 2007 року УНІАН відкрив перший закордонний корпункт у Брюсселі.