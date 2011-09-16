Революційних змін від саміту YES очікувати не варто – експерт

Член експертної ради Інституту соціальних технологій «Соціополіс» Ярослав МАКІТРА вважає, що за підсумками міжнародного форуму «Ялтинська європейська стратегія» (YES) революційних змін очікувати не варто, оскільки цей захід є неофіційним і недержавним.

Про це він заявив у коментарі, який передано агентству УНІАН.

«Очевидно, що на ньому обговорюватимуться питання, пов’язані з поточною політичною ситуацією в Україні – за його результатами можна очікувати, що представники держав-учасниць конференції зможуть скласти свою думку про ситуацію в Україні», - сказав експерт.

Я.МАКІТРА зазначив, що «для влади цей саміт дуже важливий, щоб довести, що всі розмови про політичні переслідування в Україні не мають під собою ніякого ґрунту, а опозиція навпаки зацікавлена продемонструвати це питання у зворотньому напрямку».

На думку експерта, конференція не дасть остаточної відповіді на питання євроінтеграційних перспектив України.