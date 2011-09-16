Головне на 16 вересня

Фінанси

Зобов`язання НБУ щодо перерахувань у бюджет в 2012р. знижено на 0,7% - до 9,6 млрд.грн.

Уряд України пропонує в 2012 році зменшити суму перерахування Національним банком України коштів до державного бюджету на 0,7% - до 9,6 млрд. грн.

Це передбачено в поданому Кабінетом міністрів до парламенту проекті держбюджету на 2012 рік, який обнародувано на сайті Верховної Ради.

Згідно із Законом «Про Національний банк України», НБУ за підсумками кожного кварталу, у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, вносить позитивну різницю до державного бюджету.

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Уряд створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 14 вересня 2011 року на базі проблемного «Родовід Банку» створив санаційний банк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного банку України.

«Головними завданнями «Родовід Банку» як санаційного банку будуть: продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави», - говориться в повідомленні.

Правління Нацбанку України 15 вересня 2011 року прийняло постанову щодо припинення тимчасової адміністрації в «Родовід Банку» (працювала з 16 березня 2009 року) і організації роботи для забезпечення виконання ним функцій санаційного банку.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

30 березня 2011 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн. Кошти було використано для проведення виплат вкладникам – фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення до «Ощадбанку».

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Проект держбюджету-2012 розрахований, виходячи з курсу 8,1 грн. за 1 долар

Під час підготовки проекту державного бюджету України на 2012 рік використовувався розрахунковий курс на рівні 8,1 грн. за 1 долар.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту держбюджету-2012, текст якої розміщений на веб-сайті парламенту.

«Під час здійснення розрахунків використовувався прогнозний розрахунковий курс на 2012 рік 8,1 грн./дол. США», - зазначається у документі.

Як повідомлялося, раніше представники уряду заявляли про те, що проект держбюджету-2012 розрахований з урахуванням курсу на рівні близько 8 грн. за 1 долар США.

Нагадаємо, під час розрахунку держбюджету на 2011 рік використовувався показник середньорічного курсу гривні на рівні 7,95 грн. за 1 долар США.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП –1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

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Зона вільної торгівлі з Євросоюзом почне діяти з 2013 року - прогноз уряду

Уряд України очікує, що зона вільної торгівлі з Європейським Союзом почне діяти з 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такі плани містяться в програмі соціального і економічного розвитку України на 2012 рік і основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки.

Зокрема, на 2013 р. в документі намічено «юридичне оформлення розділів і укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, зокрема, в частині економічної та секторальної співпраці; початок реалізації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у частині поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі; оновлення структури двосторонніх органів Україна – ЄС»

Як повідомляв УНІАН, підписання Угоди про асоціацію, що включає створення зони вільної торгівлі, між Україною і ЄС очікується в 2011 році. Потім документ має пройти ратифікацію в парламентах країн - членів ЄС.

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Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2012 р. зросте до 5,9 млрд. дол. - КМУ

Уряд України чекає зростання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2012 році до 5,9 млрд. дол. порівняно з очікуваним негативним сальдо в 2011 році у розмірі 4,8 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, такий показник міститься в програмі соціального і економічного розвитку України на 2012 рік і основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки.

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг у 2012 році становитиме 180,5 млрд. дол. Зокрема, експорт становитиме 87,3 млрд. дол., імпорт – 93,2 млрд. дол.

Очікується, що зовнішньоторговельний оборот з країнами СНД збільшиться на 45% порівняно з 2011 роком, причому експорт товарів і послуг до РФ збільшиться на 57,8%, з країнами ЄС очікується збільшення зовнішньоторговельного обороту на 12%, причому збільшення експорту – на 15%.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проект закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки.

Проект програми було схвалено на засіданні уряду 14 вересня.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2010 році становило 3 млрд. 113,1 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 1 млрд. 312,6 млн. дол. у 2009 році.

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ПЕК

Ціна російського газу у 4-му кварталі становитиме 398-402 дол. - Бойко

Ціна російського газу для України у четвертому кварталі 2011 року становитиме 398-402 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«Згідно з чинними контрактам ціна буде 398-402 дол. за тисячу кубометрів», - сказав міністр.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, Ю.БОЙКО повідомив, що Україна продовжує переговори з Росією про зміну ціни на газ. «Переговори про ціну з Російською Федерацією проходять», - сказав він.

При цьому міністр не надав детальнішої інформації з цієї теми. Також він повідомив, що є реакція Російської Федерації на останні пропозиції України з питання перегляду ціни газу, проте не уточнив, яка саме.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

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Янукович пропонує збудувати «Південний потік» на півдні України. Газпром відповів "ні"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує європейським і російським партнерам збудувати газопровід «Південний потік» на території півдня України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим).

«Ми нашим партнерам і в Європі, і в Росії пропонуємо гнучкий підхід для модернізації української ГТС без будівництва «Південного потоку». Умовно кажучи, «Південний потік» має пройти півднем України по суші, і така можливість є, такий проект набагато дешевший, ніж «Південний потік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами українського Президента, експерти оцінюють загальну вартість проекту «Південний потік» у 25 млрд. євро.

«А те, що ми пропонуємо, буде у п`ять разів дешевше», - сказав він.

Нагадаємо, «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.

Між тим, заступник голови правління "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ у кулуарах інвестиційного форуму в Сочі заявив, що будівництво газопроводу "Південний потік", який передбачається прокласти від Росії до Європи по дну Чорного моря, через територію України економічно недоцільно, передає РІА «Новости».

"Вона давно пропонує", - сказав В.ГОЛУБЄВ, коментуючи пропозиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, щоб "Південний потік" пройшов по території України.

"Можна було б провести через Крим, вийти в Євпаторії й далі - в Чорне море, але який сенс, коли можна просто напряму", - зазначив заступник голови правління "Газпрому".

На запитання, чи бачить він економічну доцільність у реалізації такої пропозиції, В.ГОЛУБЄВ відповів "Ні".

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Тендер на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу виграла іспанська Socoin

Тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу) виграла компанія Socoin (Іспанія)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня конкурсна комісія з проведення першого етапу двоступінчатих торгів на розробку ТЕО будівництва в Україні LNG-терміналу розкрила заявки від учасників проекту. За результатами розкриття заявок було названо 9 компаній, допущених для участі в конкурсі.

29 серпня конкурсна комісія оголосила, що до участі в другому етапі конкурсу допущено 5 компаній: Ramboll Oil&Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

За словами голови Держагентства з інвестицій і управління національними проектами В.КАСЬКІВА, решта чотири компанії (Zagope (Португалія), Ambetech (США), ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Україна» (Україна, м. Київ), Sveco Industry (Фінляндія), які подавали заявки на участь в конкурсі, не були допущені до 2-го етапу, в основному, через технічні причини (ненадання документів у повному обсягу).

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій були: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації); термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал – морський термінал з приймання зрідженого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське побережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу зі спорудження терміналу з приймання зрідженого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мав бути оголошений 19 січня 2011 року, але його було перенесено.

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До проекту «Південний потік» увійшли нові акціонери з Німеччини і Франції

Сьогодні у рамках Міжнародного інвестиційного форуму Сочі–2011 відбулося підписання Угоди акціонерів морської ділянки проекту «Південний потік».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», документ підписали голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, генеральний керівник концерну ENI Паоло СКАРОНІ, член Ради виконавчих директорів BASF SE Харальд ШВАГЕР, президент і головний виконавчий директор компанії EDF Анрі ПРОГЛІО.

Відповідно до Угоди, німецька компанія Wintershall Holding і французька EDF одержали по 15% частці участі у морській ділянці проекту «Південний потік» за рахунок скорочення частки ENI на 30%.

У результаті, частки у морській ділянці проекту «Південний потік» розподілилися таким чином: ВАТ «Газпром» - 50%, ENI - 20%, Wintershall Holding і EDF - по 15%.

«До «Південного потоку» увійшли два нові акціонери з Німеччини і Франції. Приєднання до проекту великих європейських енергетичних компаній є яскравим свідоцтвом визнання країнами ЄС його своєчасності і необхідності. Без сумніву, «Південний потік» створить не лише додатковий маршрут безпечних і безперебійних поставок російського газу до Європи, але й додасть потужного імпульсу економічному розвитку країн Центральної і Південно-східної Європи», - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН: 18 січня 2008 року у Швейцарії була зареєстрована компанія спеціального призначення South Stream AG. Засновниками компанії на паритетних засадах виступили «Газпром» і ENI.

19 червня 2010 року ВАТ «Газпром», ENI і EDF підписали тристоронній Меморандум, що визначає конкретні кроки з входження французької компанії до складу акціонерів спільної проектної компанії.

21 березня 2011 року «Газпром» і Wintershall Holding підписали Меморандум про взаєморозуміння відносно проекту «Південний потік», що передбачає приєднання німецького партнера до реалізації морської ділянки газопроводу.

У Меморандумі зафіксовано, що частка участі Wintershall Holding у спільній проектній компанії, яка відповідає за реалізацію морської ділянки проекту «Південний потік», становить 15% із збереженням за «Газпромом» 50%.

BASF SE є провідною у світі хімічною компанією. Діяльність BASF здійснюється за наступними основними напрямами: виробництво хімічних реагентів, синтетичних матеріалів, продукції для захисту рослин, а також видобування і транспортування вуглеводнів.

Wintershall Holding GmbH - 100-відсоткове дочірнє підприємство концерну BASF, що працює в області енергетики.

BASF SE і Wintershall Holding GmbH є партнерами ВАТ «Газпром» з освоєння Південно-Російського нафтогазового родовища, розробки першої дослідної ділянки ачимовськіх покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища, а також будівництва газопроводу «Північний потік».

«Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.

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Агро

Зростання цін на м`ясо викликане підвищенням відпускних цін виробниками - Мінекономрозвитку

Зростання роздрібних цін на м`ясо і м`ясопродукти в липні і серпні на 3,3 і 2,8%, відповідно, викликане підвищенням відпускних цін виробниками продукції.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з приводу ситуації на споживчому ринку країни.

«В результаті підвищення відпускних цін сільськогосподарськими підприємствами прискорилося зростання цін на м`ясо і м`ясопродукти - 3,3% в серпні та 2,8% у липні», - говориться в коментарі.

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Транспорт/Зв`язок

Термінал «А» «Борисполя» перестав обслуговувати пасажирів

Термінал «А» аеропорту «Бориспіль» перестав обслуговувати пасажирів, оскільки 15 вересня всі внутрішні рейси, які обслуговувалися в цьому терміналі, переведені в термінал «В» аеропорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Нагадаємо, нову модель обслуговування пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів у одному терміналі почали впроваджувати з 1 вересня 2011 року. Як зазначають в аеропорту, вона повністю підтвердила свою ефективність. Ця технологія дозволила суттєво підвищити якість обслуговування пасажирів внутрішніх рейсів, відкрила нові можливості для обслуговування трансферних потоків у «Борисполі».

Як повідомляв УНІАН, переведення всіх внутрішніх рейсів із терміналу «А» в термінал «В» здійснюється в рамках реконструкції та розширення існуючих потужностей міжнародного аеропорту «Бориспіль». Реконструкція терміналу «В» дозволила збільшити кількість стійок реєстрації та контролю безпеки й кількість виходів на посадку, тим самим суттєво збільшивши його пропускну спроможність. Також у терміналі «В» була додана зона прильоту внутрішніх пасажирів, зона автоматичного сортування та отримання багажу внутрішніх рейсів, розширено зони очікування й збільшено кількість посадочних місць.

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Колесніков незадоволений фінансуванням деяких статей з транспорту в проекті бюджету-2012

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ незадоволений фінансуванням деяких статей з транспорту в проекті державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам в аеропорту «Бориспіль».

«Звичайно, я незадоволений, і це буде предметом окремої розмови з міністром фінансів», - сказав він.

Зокрема, Б.КОЛЕСНІКОВ незадоволений відсутністю держгарантій в проекті бюджету на будівництво метрополітенів. «Я думаю, Мінфін нікуди не подінеться і дасть гарантії на Дніпропетровський метрополітен і будівництво Донецького, як рівною мірою і Харківського - відкритим способом (наземне метро – УНІАН)», - сказав він.

Крім того, вважає Б.КОЛЕСНІКОВ, в держбюджеті-2012 необхідно врахувати надання держгарантій під придбання тренажерів для льотних вишів. «Ми хотіли, щоб дали держгарантії під придбання тренажерів для хлопців і дівчат, які навчаються в льотних вишах. Інакше виходить, що в авіавишах готують, ну, тільки кухарів не готують, лише не льотчиків і стюардес», - сказав він.

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що не задоволений тим, як Мінфін адмініструє акциз на паливо. «І, звичайно, щодо автодоріг: ми вважаємо, що Мінфін погано адмініструє акциз, тому що третя частина палива, по суті, продається контрабандним шляхом», - сказав міністр.

Він зазначив, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ пообіцяв йому розібратися з ситуацією щодо метрополітенів після семінару в Дубаї, який відбудеться в жовтні. Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ висловив припущення, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ збере окрему нараду щодо паливного акцизу.

Водночас, віце-прем`єр відзначив, що не розраховує на держгарантії для будівництва автодоріг, а тільки для будівництва метрополітену. «У нас, якщо податкова і Мінфін адмініструють якісно акциз, то нам не потрібні держгарантії, достатньо власних коштів. По суті справи, що бюджетні гроші, що держгарантії - це одне й те саме, це дві кишені одного піджака. Мені не хотілося б, щоб це були кишені Федора ЯРОШЕНКА (міністр фінансів України – УНІАН)», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету порівняно з плановим показником на 2011 рік скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародувано на сайті парламенту.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням зазначеного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема доходів загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

УНІАН