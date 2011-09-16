Анонс на 19 вересня

* Відбудуться заходи, присвячені передачі другої партії модернізованих легких транспортних літаків Ан-32 замовнику - ВПС Індії. Роботи з модернізації цих літаків проводилися фахівцями ДП «Завод 410 ЦА» відповідно до контракту між Україною та Індією, який став одним з найбільших за всю історію авіаційної промисловості України (ДП «Завод 410 ЦА»).

* Круглий стіл на тему: "Що стоїть за спробою ліквідації НАК "Нафтогаз України". Питання: Кому вигідна ліквідація НАК "Нафтогаз України"; Перспективи перегляду газових контрактів з Росією; Майбутнє газового ринку в Україні. Організатор - "Комітет енергетичної незалежності України"

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться громадське обговорення проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року членами Громадської ради при КМДА.

* Прес-конференція на тему: «Нова ціна на російський газ, опалювальний сезон та інші неприємності». Учасники: голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик; заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

* Комітет ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва проведе круглий стіл на тему: «Рекомендації в Україні: пропозиції до державної політики». Захід проводиться спільно з проектом «Вдосконалення стратегій, політики і регуляції інновацій в Україні», який фінансується ЄС.

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