Курс НБУ на 19.09.11

Офіційний курс НБУ на 19.09.11100 USD США - 797.3300 (на 16 вересня - 797.3300)100 EUR - 1097.1261 (на 16 вересня - 1099.9167)10 RUR - 2.6114 (на 16 вересня - 2.6138)Облікові курси банківських металів на 19.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-141765.27(на 16 вересня-143997.80)961XAG10Срібло-3186.93(на 16 вересня-3216.43)962XPT10Платина-143439.67(на 16 вересня-143519.40)964XPD10Паладій-58603.76(на 16 вересня-57168.56)

Офіційний курс НБУ на 19.09.11 100 USD США - 797.3300 (на 16 вересня - 797.3300) 100 EUR - 1097.1261 (на 16 вересня - 1099.9167) 10 RUR - 2.6114 (на 16 вересня - 2.6138) Облікові курси банківських металів на 19.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 141765.27 (на 16 вересня - 143997.80) 961 XAG 10 Срібло - 3186.93 (на 16 вересня - 3216.43) 962 XPT 10 Платина - 143439.67 (на 16 вересня - 143519.40) 964 XPD 10 Паладій - 58603.76 (на 16 вересня - 57168.56)

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