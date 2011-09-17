Клюєв і Філат домовились активізувати співробітництво України та Молдови

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ та прем`єр-міністр Республіки Молдова Володимир ФІЛАТ домовилися активізувати двостороннє співробітництво.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.КЛЮЄВА, переговори посадовців відбулась в рамках 8-ї Ялтинської щорічної зустрічі «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє».

Зокрема, співрозмовники обговорили можливість проведення найближчим часом спільного засідання урядів двох країн для надання нового імпульсу розвитку двосторонніх політичних і, в першу чергу, економічних відносин.

Крім того, А.КЛЮЄВ і В.ФІЛАТ розглянули плани проведення засідання Міжурядової українсько-молдавської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Також вони обговорили євроінтеграційні процеси, зокрема можливості співпраці двох країн в рамках європейської ініціативи «Східне партнерство».

«Ми повинні перейти від декларацій до справи, до початку реалізації конкретних проектів», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Водночас, за його словами, Україна дуже зацікавлена у розвитку економічних відносин з країнами СНД. А.КЛЮЄВ також зауважив, що Україна зацікавлена в підписанні угоди про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності.

Перший віце-прем`єр-міністр України повідомив прем`єру Молдови про кроки, які Україна робить на шляху до енергозбереження і розвитку видобутку власних енергоресурсів, про реформи, що проводяться в країні.

Крім того, співрозмовники торкнулися багатьох інших питань, у тому числі, економічної ситуації в світі, країнах ЄС, Україні, Молдові.