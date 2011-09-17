Янукович у США візьме участь в інавгурації Партнерства «Відкритий уряд»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в рамках візиту до США візьме участь у церемонії інавгурації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це поінформував глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він нагадав, що 19-22 вересня 2011 року відбудеться робочий візит В.ЯНУКОВИЧА до США для участі у роботі 66-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй у Нью-Йорку.

За його словами, під час візиту глава держави виступить на пленарному засіданні 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у рамках загальних дебатів, а також на двох спеціалізованих засіданнях Генасамблеї високого рівня - з питань профілактики неінфекційних захворювань і боротьби з ними та з питань ядерної безпеки і захищеності.

У цьому зв`язку С.ЛЬОВОЧКІН привернув увагу до нещодавно отриманого листа на ім`я Президента України від Президента США Барака ОБАМИ з відзначенням практичних кроків з підвищення ядерної безпеки та визначних зусиль України у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів, а також висловленням сподівання на зустріч з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час другого Саміту з питань ядерної безпеки.

У рамках робочого візиту до Нью-Йорку глава держави також візьме участь у церемонії інавгурації ініціативи Президента США Б.ОБАМИ та Президента Бразилії Ділми РУССЕФФ «Партнерство «Відкритий уряд», до якої Україна планує приєднатися. На переконання С.ЛЬОВОЧКІНА, цей крок стане черговим підтвердженням відданості нашої країни принципам прозорості державного управління та боротьби з корупцією.

Президент України також відвідає інші багатосторонні заходи, проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів іноземних країн й керівниками міжнародних організацій.

Крім цього, Президент України дасть інтерв`ю провідним світовим ЗМІ, повідомив Глава Адміністрації.