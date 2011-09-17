Азаров вважає неоднозначною, але гідною угоду про ЗВТ та асоціацію з ЄС

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна завершує переговори з Європейським Союзом про створення зони зведеної торгівлі і асоціації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Лівадії (Ята, Крим) на 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Угода більшою мірою вже готова, вона неоднозначна, як і було неоднозначним рішення вступити до СОТ. Ми оцінили плюси і мінуси цієї угоди і вважаємо, що плюсів більше. Ми готові піти на таку угоду», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ наголосив, що його уряд дотримується європейських цінностей і «твердо налаштований» на інтеграцію з Євросоюзом.