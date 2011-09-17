Молдова розраховує на відновлення переговорів щодо Придністров'я у форматі «5+2»

Молдова розраховує на відновлення офіційних переговорів щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2» за підсумками зустрічі в Москві 22 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Ялті заявив прем`єр-міністр Молдови Володимир ФІЛАТ.

«Я сподіваюся, що 22 вересня на зустрічі в Москві ми зможемо оголосити, що поновлюється офіційний процес переговорів у форматі «5+2», який не працює вже протягом шести років», - сказав В.ФІЛАТ.

Як відомо, формат «5+2» передбачає участь у переговорах двох конфліктуючих сторін: Молдови та Придністров`я; трьох посередників: України, Росії та ОБСЄ; а також двох спостерігачів – США та Євросоюзу.