Молдова розраховує на відновлення переговорів щодо Придністров'я у форматі «5+2»
15:58, 17 вересня 2011Різне
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Молдова розраховує на відновлення офіційних переговорів щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2» за підсумками зустрічі в Москві 22 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Ялті заявив прем`єр-міністр Молдови Володимир ФІЛАТ.
«Я сподіваюся, що 22 вересня на зустрічі в Москві ми зможемо оголосити, що поновлюється офіційний процес переговорів у форматі «5+2», який не працює вже протягом шести років», - сказав В.ФІЛАТ.
Як відомо, формат «5+2» передбачає участь у переговорах двох конфліктуючих сторін: Молдови та Придністров`я; трьох посередників: України, Росії та ОБСЄ; а також двох спостерігачів – США та Євросоюзу.
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