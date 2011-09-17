Могильов звільнив начальника харківської міліції

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ звільнив з Миколу ФОМЕНКА з посади начальника Харківського міського управління міліції.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА, відповідне рішення А.МОГИЛЬОВ озвучив вчора у Харкові на нараді, яка відбулася за фактом затримання двох міліціонерів за підозрою у торгівлі зброєю.

Вона наголосила, що всі кадрові рішення прийняті відповідно до законодавства. М.ФОМЕНКУ запропонована «на порядок нижча посада».

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, також було ухвалено рішення оголосити начальнику облуправління міліції Миколі МАРТИНОВУ дисциплінарне стягнення – «неповну службову відповідність» та звільнити з посад начальника Комінтернівського райуправління міліції Харкова Юрія ЮРЧЕНКА та начальника штабу міського управління міліції Сергія ЧОВПАНА. Відповідні документи та накази вже готуються.

Л.ВОЛКОВА підтвердила інформацію про затримання Ю.ЮРЧЕНКА, підопічних якого було викрито у торгівлі зброєю, однак не підтвердила s не спростувала інформацію про те, що він намагався виїхати за межі України.

«Триває розслідування, бо тільки вчора викрили тих, хто торгував зброєю. Потрібно всіх опитати, хто був причетний», - сказала Л.ВОЛКОВА.

За її словами, можливо, у понеділок, 19 вересня, керівництво Головного управління МВС у Харківській області скличе прес-конференцію та прокоментує ухвалені кадрові рішення і факт затримання міліціонерів за підозрою у торгівлі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Харкові під час спецоперації було затримано двох працівників Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися продати п’ять пістолетів. Зброю вилучено, причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою. Прокуратура порушила кримінальну справу, триває слідство. На місці події працює спеціальна комісія МВС України.