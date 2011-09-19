Білорусь не переходитиме на зимовий час

У Білорусі відміняється перехід на сезонний час.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в ухвалі Ради Міністрів РБ від 15 вересня 2011 року №1229.

Тепер обчислення часу на території Білорусі проводитиметься відповідно до міжнародної системи годинникових поясів по поясному часу плюс одна година без переведення стрілок на сезонний час.

«Рішення про відміну щорічного переходу годинникової стрілки в останню неділю березня на одну годину вперед і в останню неділю жовтня на одну годину назад прийнято з метою узгодженого з державами - учасниками Митного союзу обчислення часу», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. В кінці лютого спеціальна комісія, до якої увійшли представники Держстандарту, міністерств охорони здоров`я, енергетики, транспорту і комунікацій, зв`язку, Національної академії наук та інших організацій, рекомендувала уряду Білорусі відмовитися від практики переходу на сезонний час.