Стросс-Кан визнав зв'язок з покоївкою нью-йоркського готелю етичною помилкою

Колишній глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН вважає етичною помилкою свій зв`язок з покоївкою нью-йоркського готелю, через що його було заарештовано в США за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру.

Як передає РІА Новости, в неділю СТРОСС-КАН вперше виступив публічно після арешту в Нью-Йорку 14 травня.

«Те, що сталося, не несе ні насильства, ні примушення, ні агресії - це сказав прокурор. Це був зв`язок не тільки неналежний, але помилка у ставленні до жінок, до моїх друзів і до французів, які пов`язували зі мною свої надії на майбутнє", - заявив СТРОСС-КАН в ефірі французького телеканалу TF1.

За його словами, відносини з покоївкою не були платними.

«Це було серйозніше, ніж слабкість - це етична помилка. Я завжди жалкував про це і жалкуватиму», - сказав колишній глава МВФ і один із найпопулярніших політиків Франції до його арешту.

СТРОСС-КАН був затриманий в Нью-Йорку 14 травня 2011 року на підставі заяви 32-річної покоївки готелю Sofitel Нафіссату ДІАЛЛО, яка звернулася до поліції зі скаргою на насильницькі дії сексуального характеру з боку «високопосадового постояльця».

Екс-глава МВФ кілька днів після затримання провів у в`язниці, потім Верховний суд штату Нью-Йорк погодився випустити його під заставу в 1 мільйон доларів і помістити під домашній арешт.

Справа проти СТРОСС-КАНА опинилася під загрозою закриття ще на початку липня, коли прокуратура заявила, що покоївка дала помилкові свідчення при отриманні притулку в країні, одурювала податкові і соціальні органи, а також, ймовірно, збрехала під час свідчень під присягою перед великим журі. В той же час, адвокати покоївки наполягали на тому, що є докази провини СТРОСС-КАНА, і він дійсно намагався її згвалтувати.

Проте, справа проти СТРОСС-КАНА була закрита 23 серпня, а 26 серпня прокуратура Нью-Йорка повернула колишньому главі МВФ паспорт. Д.СТРОСС-КАН повернувся до Франції 4 вересня.