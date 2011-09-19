Українським олігархам вигідніша асоціація з ЄС, ніж Митний союз – польський експерт

Створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) в рамках угоди про асоціацію України з Європейським Союзом буде вигіднішою для найвпливовіших українських олігархів, ніж приєднання держави до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Таку думку висловив аналітик Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Славомір МАТУШАК у тижневому огляді подій на Сході, яким володіє УНІАН.

«Головні українські олігархи не є ані мотором, ані гальмом для підписання угоди про DCFTA, оскільки вона практично не зачіпає безпосередньо їхніх інтересів. Її створення також не надає очевидних вигод для ключових експортних галузей України, оскільки європейський ринок порівняно відкритий для українських товарів завдяки участі у СОТ”, - вважає експерт.

С.МАТУШАК зазначив, що найвпливовіші українські олігархи, серед яких Рінат АХМЕТОВ та Дмитро ФІРТАШ, виступають проти приєднання України до Митного союзу, оскільки бояться захоплення їхньої власності росіянами.

„Здається, що олігархи дивляться на укладення угоди про DCFTA, у першу чергу, в контексті відносин з Росією – економічна інтеграція з ЄС дозволить їм посилити позиції щодо Москви”, - написав експерт.

„Олігархи залежить від добрих відносин з Росією, і жодна з їхніх груп не зацікавлена у виникненні конфліктів…”, - додав він.

Аналітик зауважив, що створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом погіршить становище менш впливових олігархів, серед яких він назвав власника Запорізького автомобілебудівного заводу Таріела ВАСАДЗЕ.

Крім того, за даними С.МАТУШАКА, угода про DCFTA матиме більше негативних, ніж позитивних наслідків для легкої промисловості та сільського господарства України.

С.МАТУШАК також зазначив, що жодна з українських олігархічних груп не зацікавлена у запровадженні в Україні європейських норм та стандартів продукції, передбачених положеннями DCFTA.

„Створення вільної та чесної конкуренції на українському ринку та надходження закордонних інвестицій буде загрозою їхньому монопольному становищі”, - переконаний аналітик.

Як повідомляв УНІАН, представники української влади декларують намір підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що включатиме створення поглибленої зони вільної торгівлі, у грудні 2011 року.

Водночас Російська Федерація закликає українську владу приєднатися до Митного союзу.