Депутати пропонують 23 вересня заслухати Тігіпка і Присяжнюка

Лідер фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Микола МАРТИНЕНКО пропонує у п’ятницю, 23 вересня, під час Години запитань до уряду заслухати в парламенті інформацію віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА щодо «наступу уряду на права соціально вразливих верств населення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРТИНЕНКО сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів.

Він зазначив, що пільги для громадян необхідно впорядковувати, але не можна це робити таким чином, як зробив парламент, ухваливши законопроект щодо виконання рішень судів, яким скасовується ряд соціальних пільг.

У свою чергу, народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ (група «Реформи заради майбутнього») запропонував у п’ятницю заслухати інформацію міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА щодо ринку землі.