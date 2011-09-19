В Україні створено прецедент верховенства свавілля над правосуддям - західні журналісти

Західні журналісти побачили в Україні нечуваний прецедент верховенства свавілля над правосуддям і не виключають жорстких санкцій.

Про це вони заявили інтернет-виданню «Політична думка», коментуючи можливість подальших кроків Заходу після жорстких заяв щодо стану демократії в Україні і проблем з правосуддям, а також можливі наслідки засудження екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, як зазначив журналіст The New York Times Ендрю КРАМЕР, у минулому Захід мав побоювання, що, відштовхнувши Україну, її тим самим змусять зблизитися з Росією. Однак після прикладу з Білоруссю є вірогідність, що Захід уже не буде вагатися, не братиме участі в торгах і, безумовно, вживатиме засоби тиску.

«Аналогія з Білоруссю пряма - адже і там, і там лідери країн арештовують лідерів опозиції», - зазначив журналіст.

Разом з тим журналіст Focus Борiс РАЙТШУСТЕР висловив думку, що європейська спільнота не відважиться на надто рішучі кроки стосовно української влади. «Я представляю німецьке видання у Москві і спостерігаю за ситуацією з ХОДОРКОВСЬКИМ. У цьому випадку теж ніколи не вживалися конкретні кроки з боку Заходу. Досвід показує, що наші політики (Німеччина-Росія), на жаль, настільки прагматичні, що ділові відносини для них принциповіші і вищі за права людини», - зазначив він.

Однак, додав Б.РАЙТШУСТЕР, це не означає, що стосовно України не буде тиску. «Я, принаймні. сподіваюся, що ситуація, створена ЯНУКОВИЧЕМ, так не минеться. І потрібно застосовувати санкції не до країни, а до ЯНУКОВИЧА і його команди. Проте правові держави, якими є країни ЄС, не можуть застосовувати санкції особисто до ЯНУКОВИЧА, оскільки за нормами правової держави важко довести, що ЯНУКОВИЧ причетний (до того, що робиться у суді)», - сказав журналіст.

«Тож виходить, що ті, котрі порушують принципи правової держави у себе вдома, сидять у себе вдома і захищаються цим принципом в іншій країні. Цього разу на Заході. Але ми не повинні переступати через ці принципи. Інша річ, що можна застосувати санкції до судді та причетних до порушення справи проти ТИМОШЕНКО на прикладі прецеденту зі "справою Магнитського", коли американці склали список тих, кого вони не впускають до своєї країни і блокують рахунки через брутальні порушення закону», - зазначив Б.РАЙТШУСТЕР.

При цьому він підкреслив, що ситуація довкола Ю.ТИМОШЕНКО його засмучує. «Незалежно від того, як до неї ставляться як до політика, виглядає абсолютною дикістю, що у 21 столітті так поводяться з політичною опозицією. Це нагадує швидше татаро-монгольські традиції, ніж європейські. Це нечуваний прецедент верховенства свавілля над законом та правосуддям», - наголосив Б.РАЙТШУСТЕР.

У свою чергу журналіст Newsweek, The Daily Beast Анна НЕМЦОВА вважає, що Україна й надалі не має чіткої позиції з того, який шлях вона вибирає, демократичний чи авторитарний. «З одного боку, в країні є активне громадянське суспільство і вільна преса, з іншого ми бачимо дикі, брутальні порушення прав людини у суді, мстиві заходи влади до опозиції», - зазначила вона.

За її словами, останні події в Україні, пов’язані з арештом лідерів опозиції, шокували як журналістів, так і дипломатичне товариство.

«Ситуація в Україні виглядає хаотично відчайдушною, що може недобре відбитися на житті народу України. У разі, якщо Європа відвернеться від України, економічні умови погіршаться, населення відтак може знову повстати - синдром революції не минає повз у таких несприятливих умовах», - зазначила А.НЕМЦОВА.

Між тим старший науковий співробітник кафедри українoзнавства в Університеті Торонто, автор багатьох статей про Україну, професор Тарас КУЗЬО висловив переконання, що зовнішня політика Банкової заходить у глухий кут. На його думку, Європейський Союз розійшовся в думках з приводу того, що робити з Україною.

«Проукраїнське лобі на чолі з Польщею намагається переконати керівництво ЄС завершити переговори з Україною до кінця свого головування в грудні цього року. Минулого вікенду Брюссель і Вашингтон спільно попередили українську владу з приводу можливих наслідків засудження Юлії ТИМОШЕНКО, хоча Банкова сподівалася посадити її до в`язниці та, водночас, підписати угоду про зону вільної торгівлі. Іншими словами, вони досі не зрозуміли того, що європейську інтеграцію неможливо поєднати з «путінізмом», - сказав Т.КУЗЬО.

За його словами, Банкова має час, щоб вирішити, що робити з Ю.ТИМОШЕНКО, до 27 вересня – за два дні до проведення саміту «Східного партнерства» у Варшаві. ЄС сподівається, що Банкова звільнить Ю.ТИМОШЕНКО і, відповідно, переговори дійдуть свого логічного завершення в грудні, зазначив експерт.

На думку Т.КУЗЬО, якщо Банкова вирішить амністувати Ю.ТИМОШЕНКО, проблему не буде вирішено, і переговори не буде завершено вчасно. «Вимога ЄС до ЯНУКОВИЧА, так само як і до ЛУКАШЕНКА, полягає в тому, щоб не лише звільнити, а й реабілітувати політичних в`язнів (тобто зняти з них судимості). Таким чином, Банкова постала перед дилемою, адже успішне завершення переговорів залежить від того, чи буде знято звинувачення та судимості з ТИМОШЕНКО та інших опозиційних лідерів», - сказав експерт.

Він наголосив, що ці вимоги ЄС до України та Білорусі мають на меті гарантувати участь колишніх політичних в`язнів у майбутніх виборах. Якщо вони не матимуть змоги брати участь у виборах, Захід не визнає ці вибори чесними.

«Як Президенту Януковичу пояснити своїй Партії регіонів, що звинувачення проти ТИМОШЕНКО сфабриковано? У цьому полягають перешкоди, які Банкова має подолати на шляху до Європи. Однак навіть якщо їй це вдасться, все може зіпсувати процес ратифікації угоди Європейським парламентом і 27 країнами-членами ЄС», - сказав Т.КУЗЬО, зазначивши, що лідери 17 із 27 цих країн є членами партій, що входять до складу Європейської народної партії, асоційованим членом якої є «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО. «І Європейський парламент, і будь-яка з 27 країн-членів ЄС може зупинити весь процес ратифікації», - застеріг експерт.