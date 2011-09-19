«Донецькі прийомчики в Європі вже не спрацьовують» - Андрухович

13:45, 19 вересня 2011
Різне
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Український письменник Юрій АНДРУХОВИЧ переконаний, що євроінтеграцію України буде відкладено надовго, якщо українська влада не отямиться. Про це він заявив в інтерв’ю «Політичній думці», коментуючи заяви європейських політиків стосовно умов підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Я вже якось казав про те, що в зовнішньополітичній діяльності ЯНУКОВИЧ і команда поводяться, як хуліганистий шкет - спершу нашкодять, наламають дров, а потім чухають потилиці, як це розрулювати», - відзначив Ю.АНДРУХОВИЧ.

Письменник переконаний, що будь-які заяви української влади про готовність України до євроінтеграції уже не сприймаються на Заході.

«До них усе ще не дійшло, що донецькі прийомчики в Європі вже не спрацьовують, вона чудово їх вивчила і знає як облуплених. І тому треба принаймні вчитися, хоча б і на власних помилках. І виправляти ці помилки», - наголошує він.

Ю.АНДРУХОВИЧ зауважив, що українська влада не очікувала на таку потужну підтримку з боку Заходу ув`язнених нею політичних опонентів.

«Ясна річ, вони не очікували такої однозначної підтримки Заходом українських політув`язнених, думали, що все буде «дипломатичніше», а тут їм валять прямим текстом - ніякої угоди не буде, якщо не отямитеся», - говорить письменник.

На його переконання, у разі, якщо влада не наважиться невідкладно звільнити Юлію ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів, то євроінтеграцію буде відкладено надовго.

«Тепер вони почали сушити голови, як би з цього вийти з найменшими для себе втратами. Якщо вони все-таки не наважаться привселюдно капітулювати і звільнити Ю.ТИМОШЕНКО та інших, то євроінтеґрацію таки буде "відкладено", що насправді означає надовго поховано», -переконаний Ю.АНДРУХОВИЧ.

При цьому письменник переконаний, що нинішні очільники держави відповідатимуть за свої дії, за ситуацію в країні, яка, зокрема, може спричинити і зрив угоди з ЄС.

«Зрозуміло, що вона (відповідальність – УНІАН) неминуче настане лише в разі їхнього усунення від влади. Не хочу скидатися на злого пророка, але чомусь увесь час пригадується фраза кіногероя, старого пірата: "Ті з вас, що залишаться живими, позаздрять мертвим», - зазначив Ю.АНДРУХОВИЧ.

«Політдумка» нагадує, що комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ заявив напередодні на 8-му Ялтинському форумі YES, що у разі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО засудять до реального тюремного терміну, це може стати перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію України і ЄС.

Колишній президент Польщі Александр КВАСНЄВСЬКИЙ також переконаний, що справа проти Ю.ТИМОШЕНКО ускладнить євроінтеграційний процес.

Про необхідність змінювати ситуацію в країні у Ялті заявив також колишній прем`єр Великої Британії Тоні БЛЕР під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Т.БЛЕР пообіцяв підтримку євроінтеграційних прагнень України після структурних реформ, зокрема у правовій сфері.

Про неможливість поступок з боку Європи у разі, якщо Україна не дотримуватиметься демократичних стандартів у Ялті на щорічному форумі заявив і міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Раніше з подібними заявами виступили керівники ключових європейських країн, євроструктур та США. За Ю.ТИМОШЕНКО також заступилися авторитетні українські та зарубіжні діячі культури, науковці та інші.

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