Литвин вважає, що Рада ухвалить рішення про відмову від зимового часу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент ухвалить рішення про відмову від переходу держави на зимовий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Є постанова, і я думаю, що ми її ухвалимо, щоб не переходити», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував парламенту прийняти проект постанови про зміну порядку обчислення часу на території України – тобто, відмовитися від переведення годинників на зимовий та літній час.

Проектом постанови (реєстр. №8330) пропонується установити на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.

Довідка УНІАН. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР і Росії з 1981 року. Це роблять і більшість країн Європи.

Пропозиції про скасування в Україні переходу на літній та зимовий час почали лунати відразу після того, як з такою пропозицією виступило керівництво Російської Федерації.

9 червня 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу. Документ набуде чинності за 60 днів після підписання.

15 вересня поточного року Білорусь відмовилась від переходу на сезонний час.