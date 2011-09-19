ВР не слід поспішати із скасуванням зимового часу - Томенко

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що парламенту не слід поспішати з ухваленням рішення щодо скасування переходу держави на зимовий та літній час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

«Тут не треба орієнтуватися на російського Президента, а треба орієнтуватися на реальну ситуацію», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він додав, що «вся Європа живе в такому режимі, як ми сьогодні живемо, і, попри всі мінуси, я не думаю, що треба поспішати з цим питанням тільки тому, що Росія закликала всі братські країни разом змінити процедуру переходу на літній час».

«Ми, український парламент, і ті депутати, які працюють в українському парламенті, а не на зарплаті в інших парламентах, не повинні перекладати з російської мови на українську законопроекти і реєструвати в українському парламенті», - наголосив віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендував парламенту прийняти проект постанови про зміну порядку обчислення часу на території України – тобто, відмовитися від переведення годинників на зимовий та літній час.

Проектом постанови (реєстр. №8330) пропонується установити на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.

Довідка УНІАН. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР і Росії з 1981 року. Це роблять і більшість країн Європи.

Пропозиції про скасування в Україні переходу на літній та зимовий час почали лунати відразу після того, як з такою пропозицією виступило керівництво Російської Федерації.

9 червня 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу. Документ набуде чинності за 60 днів після підписання.

Російським законом передбачається, що скасування переходу на зимовий час сприятливо позначиться на стані економіки Росії, а також на здоров`ї громадян. Раніше Д.МЕДВЕДЄВ неодноразово заявляв, що переведення стрілок годинників зв`язане зі стресом і захворюваннями.

15 вересня поточного року Білорусь відмовилась від переходу на сезонний час.