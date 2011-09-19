Головне на 19 вересня

Енергетика

НАК "Нафтогаз України" планує в 2012 році скоротити імпорт природного газу за контрактом з ВАТ «Газпром» на 31,5%, або на 12,6 млрд. куб. м, порівняно з прогнозованим імпортом в поточному році – до 27,4 млрд. куб. м.

Відповідні показники прогнозного балансу надходження і розподілу природного газу містяться в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщений на веб-сайті парламенту.

Разом з тим Ostchem Holding Ltd бізнесмена Дмитра ФІРТАША, яка входить в Group DF, планує в 2012 році збільшити імпорт природного газу середньоазіатського походження на 36,5%, або на 1,694 млрд. куб. м, – до 6,33 млрд. куб. м.

При цьому в 2012 році очікуються імпортні постачання газу з Марковського газоконденсатного родовища (Ростовська обл., РФ) в обсягу 187 млн. куб. м, тоді як у 2011 році газ з цього родовища до України не надходить, а в 2010 році надходження становило 119 млн. куб. м.

Уряд України планує, що в 2012 році нафтогазовидобувні підприємства країни збільшать видобуток природного газу на 3,9%, або на 816 млн. куб. м, порівняно з очікуваним прогнозом видобутку в 2011 році – до 21,578 млрд. куб. м.

Відповідні показники прогнозного балансу надходження й розподілу природного газу містяться в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного та соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщено на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, потреба України в 2012 році в природному газі прогнозується на рівні 61,298 млрд. куб. м, що на 25,1% менше, ніж очікувана потреба в 2011 році. Баланс газу на 2012 рік прогнозується за такими джерелами: газ власного видобутку становитиме 21,578 млрд. куб. м, імпорт – 33,917 млрд. куб. м, відбір із підземних сховищ газу – 5,803 млрд. куб. м.

Водночас потреба країни в газі на 2011 рік оцінюється в 81,813 млрд. куб. м (власний видобуток – 20,762 млрд. куб. м, імпорт – 44,636 млрд. куб. м, відбір із ПСГ – 16,268 млрд. куб. м, відбір із газопроводів – 0,147 млрд. куб. м).

Споживання природного газу українськими промисловими підприємствами в 2012 році прогнозується на рівні 22,813 млрд. куб. м, що на 14,1% менше очікуваного споживання в 2011 році (26,57 млрд. куб. м).

На закачування газу в ПСГ у 2012 році планується направити 5,564 млрд. куб. м газу, що майже в 2 рази менше очікуваного закачування цього року (10,868 млрд. куб. м).

Уряд України прогнозує збільшення імпорту автомобільного бензину в 2012 році в 2,4 раза, або на 1 млн. тонн, – до 1,7 млн. тонн порівняно з очікуваним показником 2011 року.

Відповідний прогноз міститься в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщений на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, виробництво бензину в Україні наступного року скоротиться на 19,28%, або на 860 тис. тонн, до 3,6 млн. тонн, а попит на бензин зменшиться на 2,93%, або на 160 тис. тонн, до 5,3 млн. тонн, порівняно з очікуваними показниками 2011 року. Експорт бензину автомобільного з України в 2012 році очікується на рівні 0,6 млн. тонн, що на 30,2% менше прогнозу експорту в 2011 році.

Крім того, імпорт дизельного пального до України наступного року збільшиться в 1,8 раза, або на 920 тис. тонн, до 2,1 млн. тонн, виробництво скоротиться на 14,71%, або на 690 тис. тонн, до 4 млн. тонн, а попит на дизельне пальне збільшиться на 3,91%, або на 230 тис. тонн, до 6,1 млн. тонн. Експорт дизпального з України в 2012 році очікується на рівні 0,7 млн. тонн, що на 7,7% більше від прогнозу експорту в 2011 році.

Кабінет міністрів України прогнозує, що українські нафтовидобувні підприємства в 2012 році збільшать видобуток нафти на 4,3%, або на 0,15 млн. тонн, – до 3,6 млн. тонн, порівняно з очікуваним видобутком у 2011 році (3,45 млн. тонн).

Відповідний прогноз міститься в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщено на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, попит на нафту на внутрішньому ринку в 2012 році скоротиться на 20,5%. або на 3,35 млн. тонн, – до 13 млн. тонн, порівняно з очікуваними результатами внутрішнього споживання ресурсу в 2011 році (16,35 млн. тонн).

Уряд також очікує наступного року скорочення обсягів імпорту нафти в країну до 9,4 млн. тонн проти 12,9 млн. тонн, що прогнозуються за підсумками поточного року. Експорту нафти за межі країни в 2012 році не очікується.

Інвестиційний-фінансовий дім "Капітал`" (Росія), пов`язаний з російською групою "Лукойл", сконцентрував більш як 50% компанії Vanco International Ltd (Бермудські острови), з якою за підсумками конкурсу в 2007 році уряд України укладав угоду про розподіл продукції в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Про це сказано в списку афільованих осіб ТОВ "Керуюча компанія «Капиталъ» (Росія), оприлюдненому на офіційному веб-сайті ІФД «Капиталъ».

Згідно з документом, безпосереднім тримачем частки Vanco International Ltd є Nexdale Limited (Кіпр), афільована з інвестиційно-фінансовим домом. Раніше 100% Vanco International володіла Vanco Energy Company (США).

Крім того, ІФД «Капиталъ» через Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited також володіє часткою і в основній компанії групи Vanco - Vanco Overseas Energy Limited (Кіпр).

Україна в січні-серпні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 43,3%, або 1,099 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-серпнем 2010 року – до 3,639 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У серпні ц.р. експорт електроенергії з України зріс у 2,6 раза, або на 349,1 млн. кВт/год., порівняно з серпнем 2010 року, – до 566,2 млн. кВт/год.

У січні-серпні експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився більш ніж у 3,4 раза, або на 1,316 млрд. кВт/год., – до 1,866 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером із українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 5,8 раза – до 1,319,5 млрд. кВт/год., до Словаччини – в 2,1 раза, до 546,6 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Польщі з України в січні-серпні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-липня зріс до 384,6 млн. кВт/год. проти 12,6 млн. кВт/год. за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в цьому напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 1,333 млрд. кВт/год., що на 32,6% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, в травні ц.р. українські компанії припиняли експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на фоні різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт у цьому напрямку було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за минулими поставками.

Крім того, в травні-червні в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 55,5 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в цьому напрямку не здійснювалися.

Фінанси

Українська банківська система в січні-серпні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток майже вдвічі – до 4,553 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків України за вісім місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 2,9% і становили 91,842 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 1,8% і становили 96,395 млрд. грн.», - йдеться в повідомленні.

Державна податкова служба України (ДПСУ) затвердила реєстр великих платників податків України на 2012 рік, згідно з яким наступного року їх кількість виросте на 20%, - до 1359.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради.

«У 2012 році таких платників податків стане більше на 20%, ніж цього року. Їх кількість становитиме 1359 платників. Це свідчить про те, що великий бізнес розширюється, нарощуються обсяги виробництва. Переконаний, що ця тенденція сприятиме додатковим надходженням до бюджету», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Крім того, він нагадав, що відповідно до ст.64 Податкового кодексу, після включення платника податків до реєстру й отримання повідомлення центрального органу ДПСУ про це платник податків зобов`язаний стати на облік у спеціалізованому податковому органі, який здійснює податковий супровід великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано реєстр.

Верховна Рада у четвер, 22 вересня, першим питанням розглядатиме проект закону «Про державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Він зазначив, що 22 вересня парламент також розгляне проект закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки».

За словами спікера, також у четвер народні депутати мають розглянути питання про звільнення судді Конституційного Суду України, який обирався за квотою Верховної Ради України і досяг граничного віку роботи на цій посаді.

Крім того, В.ЛИТВИН закликав парламентські комітети прискорити розгляд дев’яти законів, що були заветовані Президентом України.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що у вівторок, 20 вересня, передбачається розгляд у другому читанні проекту закону «Про протидію торгівлі людьми».

За його словами, також на завтра запланований розгляд президентського законопроекту «Про чисельність Збройних сил України на 2012 рік».

Соціальна політика Кабінет Міністрів прогнозує зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб в 2012 році на 134,92 грн. – до 1098 грн.

Відповідний прогноз Кабміну закладено в проекті закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, розміщеному на офіційному парламентському порталі.

Для осіб, які втратили працездатність, в 2012 році передбачене зростання прожиткового мінімуму на 75,17 грн. – до 842 грн., зокрема: для дітей до 6 років – зростання на 80,33 грн. – до 915 грн.; для дітей 6-18 років – на 140,08 грн. – до 1140 грн.

Кабмін також прогнозує зростання середнього розміру допомоги малозабезпеченим особам на 165 грн. – до 1315 грн.

У 2011 році рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) скоротиться з 8,1% до 7,6-8,1%, у 2012 році – до 7,2-7,7%.

Відповідний прогноз Кабінету міністрів закладено в проекті закону про Державну програму економічного та соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки, розміщеному на офіційному парламентському порталі.

Згідно з даними МОП, у 2010 році в Україні налічувалося 1,8 млн. безробітних громадян, у 2011 році кількість безробітних становитиме 1,7-1,8 млн. осіб, у 2012-му – 1,6-1,7 млн. осіб.

Рівень зайнятості у віці 15-70 років, за методологією МОП, у 2011 році становитиме 58,7% населення (2010 рік – 58,5%), наступного року – 59%. Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років в Україні минулого року становила 20,3 млн. осіб, за підсумками 2011 року очікується зростання до 20,4-20,6 млн. осіб, а у 2012-му – до 20,5-20,7 млн. осіб.

У програмі зазначається, що близько 30% робочих місць в економіці пов`язано з небезпечними і шкідливими умовами праці.

Кабінет міністрів очікує збільшення частки бідного населення за національним критерієм в Україні за підсумками 2011 року на рівні 2,4% - до 26,5%.

Відповідний прогноз закладено в проекті закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки, розміщеному на офіційному парламентському порталі.

Згідно з прогнозом на 2012 рік, очікується скорочення частки бідного населення в країні на 0,3% - до 26,2%.

Темпи зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, скорегованої на індекс споживчих цін, поточного року очікуються на рівні 10,1%, у 2012 році – 6,6%.

Середній розмір пенсії за підсумками 2011 року, за прогнозами уряду, становитиме 1,283 тис. грн. (зростання порівняно з 2010 роком – на 127 грн.), за підсумками 2012 року – 1,405 тис. грн. Мінімальний розмір пенсії за віком у середньому в 2011 році становитиме 766,8 грн., у 2012 році – 842 грн.

Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонуєпозбавляти «спрощенців» права платити єдиний або фіксований податок у разі невчасної сплати єдиного соціального внеску.

Текст даного законопроекту розміщений на офіційному сайті фонду.

Цим документом пропонується ввести відповідні зміни до Податкового кодексу з метою своєчасної сплати єдиного внеску.

Згідно із законопроектом, позбавлення права платити єдиний або фіксований податок настає з дня, наступного за податковим (звітним) періодом.

У ПФУ зазначають, що прийняття акту дасть змогу поліпшити платіжну дисципліну платників, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування.

Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує реструктуризувати заборгованість зі сплати єдиного внеску і списати пеню з боргів підприємств.

Відповідний законопроект розміщений на офіційному сайті фонду.

Згідно з документом, платники податків, які впродовж 6 місяців з дня набуття чинності законопроекту “Про заходи зі стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування й погашення заборгованості до Пенсійного фонду України” не мають заборгованості зі сплати єдиного внеску, мають право на розстрочку сум заборгованості за період до 31 грудня 2010 року.

Реструктуризація боргу передбачає його сплату рівними частинами терміном на 24 календарних місяці, починаючи з місяця подання заяви платником.

Заяви, подані платниками податків пізніше за шестимісячний термін з дня набуття чинності даного законопроекту, не будуть розглянуті.

Договір про розстрочку підлягає достроковому розірванню, якщо страхувальник не платить в повному обсягу розстрочені платежі й поточні платежі з єдиного внеску впродовж трьох базових звітних періодів.

Страхувальникові, який відповідно до договору про розстрочку в повному обсягу сплатить заборгованість і не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску за період дії договору, штрафи й пеня, пов`язані з цією заборгованістю, підлягають списанню.

***

Більше інформації за передплатою вУНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

(УНІАН)