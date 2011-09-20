Курс НБУ на 20.09.11

Офіційний курс НБУ на 20.09.11100 USD - 797.3700 (19 вересня - 797.3300)100 EUR - 1087.6924 (19 вересня - 1097.1261)10 RUR - 2.5832 (19 вересня - 2.6114)Облікові курси банківських металів на 20.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 144882.13 (19 вересня - 141765.27)961 XAG 10 Срібло - 3226.16 (19 вересня - 3186.93)962 XPT 10 Платина - 144563.18 (19 вересня - 143439.67)964 XPD 10 Паладій - 57889.06 (19 вересня - 58603.76)

Офіційний курс НБУ на 20.09.11 100 USD - 797.3700 (19 вересня - 797.3300) 100 EUR - 1087.6924 (19 вересня - 1097.1261) 10 RUR - 2.5832 (19 вересня - 2.6114) Облікові курси банківських металів на 20.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 144882.13 (19 вересня - 141765.27) 961 XAG 10 Срібло - 3226.16 (19 вересня - 3186.93) 962 XPT 10 Платина - 144563.18 (19 вересня - 143439.67) 964 XPD 10 Паладій - 57889.06 (19 вересня - 58603.76)

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