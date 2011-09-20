Азаров сьогодні ознайомиться з енергооб'єктами Києва та прочитає лекцію студентам

Сьогодні, 20 вересня, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ ознайомиться з об’єктами енергозбереження Києва, прочитає лекцію для студентів та проведе зустріч з представниками Федерації роботодавців України.

Як повідомляє Урядовий портал, о 9:00 прем’єр відвідає ПАТ «Тодак», а також столичну загальноосвітню школу №18.

О 14 годині М.АЗАРОВ прочитає лекцію на тему «Столипінська реформа і сучасні виклики для України» для студентів Національного економічного університету.

О 16 годині прем’єр-міністр України проведе зустріч з представниками Федерації роботодавців України. Зустріч відбудеться у Будинку уряду.