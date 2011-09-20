Триває робочий візит Януковича до США

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19-22 вересня здійснює робочий візит до Сполучених Штатів Америки (м.Нью-Йорк).

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, Президент України виступить на пленарному засіданні 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у рамках загальних дебатів, а також на двох спеціалізованих засіданнях Генасамблеї високого рівня - з питань профілактики неінфекційних захворювань і боротьби з ними та з питань ядерної безпеки і захищеності.

Глава Української держави також візьме участь у церемонії інавгурації ініціативи Президента США Барака ОБАМИ та Президента Бразилії Ділми РУССЕФФ «Партнерство «Відкритий уряд».

Окрім того, в рамках робочого візиту проходять двосторонні зустрічі з главами держав та урядів іноземних країн і керівниками міжнародних організацій.