ЄС не вважає заарештованих в Україні екс-урядовців політичними в'язнями — єврокомісар

Комісар з питань розширення Євросоюзу Штефан ФЮЛЕ заявляє, що Євросоюз не вважає політичними в`язнями заарештованих в Україні екс-прем`єра Юлію ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Про це Ш.ФЮЛЕ заявив в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Украина" (№ 148 від 20 вересня 2011 року).

"Ні, вони не є політичними в`язнями. Ми не вважаємо нікого з них такими", - сказав Ш.ФЮЛЕ.

На його думку, кримінальне переслідування екс-урядовців в Україні є наслідком нереформованої судової системи й недосконалості кримінального законодавства. "Я бачу чітку відмінність між проблемними випадками в Україні й політичними в`язнями в Білорусі, за якими ми визнаємо такий статус. У Білорусі їх арешт став наслідком того, що вони виступали проти диктатури ЛУКАШЕНКА. А в Україні виникають питання про якість законодавства і про рівень незалежності судової системи. Водночас ми бачимо, що ваша влада докладає зусиль для виправлення існуючих недоліків", - пояснив єврокомісар.

За словами Ш.ФЮЛЕ, керівництво України "ще рік тому" запропонувало провести низку реформ, зокрема Кримінального й Кримінально-процесуального кодексів. "Декриміналізація економічних злочинів — тільки частина цього процесу, цим справа не обмежиться. Отже ми бачимо, як Київ докладає зусиль для створення системи, яка стане набагато ближчою до європейських цінностей. У конкретному випадку, в справі колишнього прем`єр-міністра ТИМОШЕНКО, ми одержали запевнення на найвищому рівні, що українська влада усвідомлює складність ситуації, її підтекст, розуміє неоднозначність звинувачення екс-прем`єра за тими статтями, на яких грунтується сьогодні процес у її справі", - підкреслив Ш.ФЮЛЕ.

"Нас запевнили, що Київ щиро зацікавлений у вирішенні цього питання. Я ж зазначив, що в України будуть складнощі, якщо колишнього прем`єр-міністра і її колег посадять, грунтуючись на законодавстві, коріння якого йде в радянську судову систему. До слова, якщо ви вивчите закони країн-членів ЄС, то навряд чи знайдете там статті, подібні тим, за якими проходить ТІМОШЕНКО", - додав єврокомісар.