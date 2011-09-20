Януковича підставили арештом Тимошенко - Герман

Радник Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА підставили арештом екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи арешт Ю.ТИМОШЕНКО, передає «Українська правда».

"Якби ЯНУКОВИЧ вирішував цю справу, він не зробив би собі такої величезної кривди. Тому що той, хто зробив це, в той час коли ЯНУКОВИЧ був у відпустці, коли було зроблено так, що він не мав інформації…", - зазначила радник Президента.

"Якби я знала, хто це зробив… Якби я знала, хто прийняв таке рішення. Я задушила б його власними руками", - уточнила Г.ГЕРМАН.

При цьому вона заявила, що суд у справі Ю.ТИМОШЕНКО знайде законне рішення.

"Я вірю і знаю, що справедливість стосовно Юлії ТИМОШЕНКО буде знайдено. Якщо вона винна - вона буде змушена відповідати, якщо вона не винна - ми повинні будемо всі попросити в неї пробачення", - заявила радник Президента.

"Я вірю, що банк справедливості України ще не є банкрутом. Може, він близький до банкрутства, але він ще не банкрут", - додала вона.