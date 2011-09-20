Відповідальність чиновників за порушення при видачі дозвільних документів посилять

Уряд пропонує посилити відповідальність посадовців органів державної влади і місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Про це сказав перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи відповідний законопроект, схвалений урядом 19 вересня, повідомляє його прес-служба.

Відповідний Проект Закону про внесення змін до ст. 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадовців державної влади і органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру під №9182 зареєстрований і розміщений на сайті Верховної Ради.

За словами А.КЛЮЄВА, існуючий сьогодні перелік правопорушень у цій сфері є неповним і не враховує всіх можливих зловживань з боку дозвільних органів та їх посадовців.

Перший віце-прем`єр-міністр перелічив ці можливі порушення, за які пропонується карати чиновників: неповідомлення або невчасне повідомлення про відмову у видачі дозвільних документів, порушення термінів видачі, необгрунтована відмова у видачі та анулюванні таких документів. Також пропонується притягати до відповідальності мера міста обласного і республіканського (АРК) значення, голову районної та районної в містах Києві і Севастополі міськдержадміністрацій за недостатність дій щодо організаційного і матеріально-технічного забезпечення дозвільного центру і державного адміністратора.

А.КЛЮЄВ повідомив, що йдеться про встановлення стягнень за порушення - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пропонується також встановити, що повторне здійснення протягом року вказаних правопорушень тягнутиме за собою накладення штрафу на посадову особу в розмірі від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А.КЛЮЄВ висловив сподівання, що прийняття і виконання цього законопроекту в поєднанні із системою інших новацій, що вже прийняті або готуються парламентом і урядом, поступово істотно поліпшать умови ведення бізнесу в Україні.