Українці вважають, що влада не має великого бажання подолати корупцію - опитування

Громадяни України вважають, що влада всіх рівнів має невелике бажання подолати корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Європейською дослідницькою асоціацією.

Зокрема, у добрі наміри Президента та його Адміністрації вірять 16,8% респондентів, намаганням міської та сільської влади подолати корупцію довіряють 13,5% опитаних, Кабінету міністрів – 11%, у такі ж наміри судової системи – лише 6,9%.

«Варто зазначити, що після відчутного розчарування, яке продемонстрували дані опитування 2009-го року, населення України знову намагається повірити у бажання представників нової влади боротися з корупцією», - зазначила керівник експертної ради Європейської дослідницької організації Світлана ГОРНА.

В той же час, незважаючи на низьку довіру, понад 77% респондентів вважають боротьбу з корупцією обов`язком Президента, 45,5% - Верховної Ради і 33% - міліції з прокуратурою та Кабінету міністрів.

«Варто зазначити, що на п`яте місце серед відповідальних громадяни поставили себе (18%), що свідчить про їх свідому позицію», – додала С.ГОРНА.

За її словами, дані опитування свідчать, що ідея посилення жорстких дій проти корупціонерів дещо втрачає свою популярність серед населення України, тоді як поступово посилюють свої позиції менш радикальні й більш поступальні заходи.

«В цілому по Україні все ще не більше 18% називають будь-які антикорупційні заходи ефективними, і це відсоток лише з-поміж поінформованих громадян, кількість яких коливається від 10% до 30% в залежності від того, про чиї антикорупційні ініціативи йдеться», – підсумувала С.ГОРНА.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Європейською дослідницькою організацією у березні-квітні 2011 року в усіх областях України та АР Крим методом особистого інтерв`ю. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення (віком від 18 років) України і становить 10 тис. 639 осіб. Ймовірна похибка +-1%.