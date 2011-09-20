Екс-суддю Зварича засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Колишнього голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні оголосив головуючий в судовому процесі суддя Обонського райсуду Києва Владислав ДЕВ’ЯТКО.

За рішенням суду І.ЗВАРИЧ також позбавлений права обіймати посаду судді та посади, пов’язані з організаційно-виконавчими функціями в державних установах, протягом 3 років.

Іншого суддю цього суду В’ячеслава ЛЮБОШЕВСЬКОГО, який виступав посередником в отриманні І.ЗВАРИЧЕМ хабарів, засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посаду судді та посади, пов’язані з організаційно-виконавчими функціями в державних установах, протягом 2-х років.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.