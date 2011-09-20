2 жовтня набирає чинності угода між Україною та Аргентиною про скасування віз

2 жовтня цього року набирає чинності угода між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, положеннями зазначеної угоди передбачається можливість для громадян сторін в’їжджати, перебувати, прямувати транзитом та виїжджати з територій обох держав без віз з метою туризму або для здійснення іншої неприбуткової діяльності на період не більше 90 днів протягом календарного року.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що проїзними документами, дійсними для поїздок громадян України в Аргентину на умовах згаданої угоди, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон та проїзний документ дитини.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що реалізація положень угоди забезпечить лібералізацію режими поїздок громадян України до Аргентини, а також сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів в туристичній та культурно-гуманітарній сферах.

Як повідомляв УНІАН, Україна й Аргентина 20 квітня цього року підписали міжурядову угоду про скасування віз.