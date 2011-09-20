Клюєв завтра в Брюсселі візьме участь у конференції в Європарламенті

Завтра, 21 вересня, перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ у Брюсселі візьме участь у конференції "20 років Незалежності України: виклики майбутнього", яка проходитиме в Європейському парламенті і зустрінеться з рядом представників Європейської комісії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єра.

Зокрема, А.КЛЮЄВ зустрінеться з членом Єврокомісії з питань торгівлі Карелом де ГУХТОМ, членом Єврокомісії у внутрішніх справах Сесілією МАЛЬМСТРЬОМ і членом Єврокомісії з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.