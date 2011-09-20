Анонс на 21 вересня

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв з робочим візитом перебуває в Брюсселі. Під час візиту Андрій Клюєв візьме участь у конференції "20 років Незалежності Україна: виклики майбутнього", яка буде проходити в Європейському парламенті. Крім того, А. Клюєв зустрінеться з Членом Європейської Комісії з питань торгівлі Карелом де Гухтом, Членом Єврокомісії з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстремта, членом Єврокомісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

* Біля Верховної Ради України відбудеться попереджувальна акція-перформенс «Народний депутат - за енергозбереження», присвячена збільшенню фінансування проектів з енергозбереження та енергоефективності у проекті Державного бюджету на 2012 рік. Організатор - ГО «Комітет енергетичної незалежності України». За підсумками акції експерти організації дадуть відповідь на питання журналістів.

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду відбудеться брифінг міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського на тему: «Впровадження в Україні системи космічного моніторингу».

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться брифінг голови Держенергоефективності Миколи Пашкевича.

* Економічна рада громадських об`єднань промисловців, підприємців та роботодавців, у рамках спільного засідання Погоджувальної робочої групи УСПП, ООРУ і ДПСУ, обговорюватиме законодавчі ініціативи бізнес асоціацій щодо вдосконалення Податкового кодексу. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, заступник голови ДПС України Сергій Лекарь, голова Ради національних асоціацій товаровиробників Валентина Ізовіт, президент Асоціації суднобудівників України Василь Гуреєв, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Леонід Костюченко, президент Української асоціації вторинних металів Валентин Куличенко, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев`янко.

* Прес-конференція на тему: «Можливості якісного агрострахування і реальна потреба в ньому», в рамках якої відбудеться Презентація нових агрострахового продуктів. Учасники: Гаррі Роше, керівник Програми IFC «Розвиток агрострахування і агрофінансування в Україні»; Ірина Гринюк, заст. керівника Проекту IFC «Розвиток агрострахування в Україні»; Віталій Львов, ген.директор Асоціації фермерів і приватних землевласників України.

11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "У Харкові від ефіру відключені всі канали, не контрольовані місцевою владою". 13 вересня 2011 відразу три харківських телекомпанії - «АТН», «Фора» та «А/ТВК» - були незаконно позбавлені можливості здійснювати мовлення. Всі вони непідконтрольні місцевій владі та здійснюють незалежну журналістську діяльність. 12 вересня колектив АТН опублікував «Відкритий лист до Президента України В. Януковича», а 13 вересня були відключені телеканали «Фора» та «А/ТВК» від ефіру. Про що свідчить акція з відключенням всіх незалежних телекомпаній Харкова і які загрози у зв`язку з цим виникають правам людини і демократії в Україні, розкажуть учасники прес-конференції: директор «Телекомпанії АТН» Олег Юхт, в.о. ген.директора ПрАТ «ТРК«Фора» Ірина Рубашко, ген.директор ТРК«А/ ТВК» Олена Баранник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться: проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва); проект Закону про внесення змін до ст.6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (про розрахунки за ядерне паливо для АЕС України та ін.).

* Відбудеться прес-клуб на тему: «Ресурси для кредитування: як боротися з дефіцитом довгої та дешевої гривні?». Ініціатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Олександр Дубихвіст, директор Департаменту управління валютним резервом та проведення операцій на відкритому ринку НБУ; Дмитро Зінков, голова правління АТ «ОТП Банк»; Павло Цетковський, голова правління АТ «Ерсте Банк»; Сергій Панов, голова правління АТ «УкрСиббанк»; Сергій Наумов, голова правління ПАТ КБ «Правекс-банк».

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