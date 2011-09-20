Головне на 20 вересня

Енергетика

НАК «Нафтогаз України» веде переговори з постачальниками з Азербайджану про можливість організації поставок легкої каспійської нафти для подальшої її переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на давальницьких умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

«Є такі плани. Вчора була делегація в Азербайджані. Переговори йдуть», - сказав В.ЧУПРУН, зазначивши при цьому, що інші подробиці будуть обнародувані після досягнення конкретних домовленостей із закупівлі нафти.

Для забезпечення поставок в Україну азербайджанського газу буде створена спільна українсько-азербайджанська компанія.

Про це повідомляє прес-служба українського Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами з посиланням на голову цієї структури Владислава КАСЬКІВА.

За його даними, на засіданні робочої групи зі створення нових маршрутів постачання енергоносіїв через територію України із Азербайджанської Республіки досягнуто домовленості, що для забезпечення поставок до України азербайджанського газу до 1-го листопада буде створена спільна компанія між Державною нафтовою кампанією Азербайджанської Республіки (SOCAR) та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами.

«Спільна компанія здійснить розробку техніко-економічного обґрунтування транспортування скрапленого газу на Чорноморське узбережжя України. Ми очікуємо підписання цієї угоди до кінця цього місяця», - повідомив В.КАСЬКІВ.

При цьому він зазначив, що це дозволить пришвидшити реалізацію Національного проекту LNG-термінал – морський термінал з приймання зрідженого природного газу.

«Таким чином, Стратегія Президента щодо диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну набула конкретики вже у цьому році. Спорудження LNG - терміналу підтримує зусилля Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з посилення енергетичної безпеки країни», - наголосив голова агентства.

В.КАСЬКІВ повідомив, що 19 вересня парафовано текст угоди, яка передбачає постачання в Україну скрапленого газу: в 2014 році до 2-х, а з 2015 року – 5-ти млрд. кубометрів газу на рік.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до пункту 22 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо відтермінування нульової ставки на природний газ)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 із 363 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом передбачено, що тимчасово з 1 липня 2011 року до 31 грудня 2012 року операції з постачання природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (без урахування вартості послуг з його транспортування, розподілу і постачання), ввезеного на митну територію України Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (крім операцій з постачання такого газу для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету і місцевих бюджетів, підприємств теплоенергетики для виробництва теплової енергії для населення, та інших споживачів, що не є платниками цього податку) оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.

В нині діючому Податковому кодексі передбачено, що нульова ставка діє з 1 липня до 1 жовтня 2011 року.

Україна протягом 5-10 років може збільшити видобуток власного природного газу на 15 млрд. кубометрів.

Як повідомляється на офіційному урядовому сайті, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні, 20 вересня, під час спілкування зі студентами Національного економічного університету.

"Плануємо додатково видобувати близько 10-15 млрд. кубометрів природного газу. Цю програму ми плануємо реалізувати за 5-10 років", - сказав прем`єр-міністр.

Він зазначив, що уряд вже придбав у Сінгапурі дві бурових установки, які на початку 2012 року будуть встановлені на шельфі Чорного моря, а вже в 2013 році почнеться видобуток газу.

М.АЗАРОВ нагадав, що уряд проводить роботу з енергозбереження й диверсифікації поставок енергоносіїв. "Для того, щоб провести програму з енергозбереження, потрібні роки. Ми зараз вперше за всі роки незалежності України практично займаємося надзвичайно серйозною програмою зі збільшення обсягів видобутку власного газу, інвестуємо в енергозбереження, ефективні технології", - зазначив він.

Фінанси

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслює, що проект Державного бюджету на 2012 рік збалансований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у відповідь на критику з боку депутатів стосовно проекту держбюджету.

«Якщо уряд прийняв бюджет на своєму засіданні і відправив його в парламент, погодивши з МВФ основні параметри дохідної і витратної частини, зокрема й джерела погашення дефіциту, отож, самі можете зробити висновок про те, що бюджет збалансований стосовно доходів і витратах, за винятком дефіциту. І ніяких там дірок, звісно, немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в січні-серпні 2011 р. (у зіставних цінах) зріс на 14,8%, порівняно з січнем-серпнем 2010 року і становив 216,82 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-серпня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зростання зафіксовано в Черкаській області – на 21,9% – до 4 млрд. 452,5 млн. грн., Київської області – на 21,8% – до 10 млрд. 248,6 млн. грн., Вінницької області – на 21,3% – до 4 млрд. 556,5 млн. грн., Житомирської області — на 18,2% - до 4 млрд. 141,4 млн. грн., м. Севастополь — на 18,1% - до 2 млрд. 539,3 млн. грн.

Сільське господарство

Кабінет міністрів України, представники виробників продовольчих товарів і підприємств мережевої роздрібної торгівлі підписали Меморандум про необхідність стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, він підписав цей документ від уряду.

За словами А.КЛЮЄВА, виробники зобов`язуються не допускати необгрунтованого зростання оптових цін на соціально вагомі продовольчі товари.

Йдеться про пшеничне борошно вищого гатунку, хліб простої рецептури, гречану, пшоняну, вівсяну, горохову і рисову крупи, макаронні виробах другого класу, яловичину і свинину (окрім безкісткового м`яса), м`ясі птиці (тушки бройлерів 1-ої категорії), варені ковбасні виробах (окрім вищого гатунку), молоко коров`яче (вміст жиру до 2,5% включно), сир кисломолочний (до 9% включно), масло вершкове (до 72,5% включно), спреди, яйцях курячі С1 (в упаковці 30 штук), цукор, олію соняшникову рафіновану.

За словами А.КЛЮЄВА, виробники зобов`язуються встановлювати на ці продовольчі товари рентабельність не вище 12% власної відпускної для опту ціни. Вони також беруть зобов`язання не допускати скорочення обсягів асортименту цих товарів і укладати прямі договори із суб`єктами роздрібної торгівлі.

У свою чергу представники мережевої роздрібної торгівлі, згідно з документом, зобов`язалися встановлювати на перелічені товари торгову націнку не вище 10% ціни виробника-постачальника без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні. Роздрібні мережі також зобов`язалися забезпечити гарантовану наявність цих соціально вагомих товарів у своїх торгових закладах, не застосовувати для них системи платежів, різні бонуси та інші надбавки за наявністю на полицях.

А.КЛЮЄВ заявив, що в свою чергу Кабінет міністрів узяв на себе зобов`язання і надалі залучати представників виробників і торгових мереж до підготовки урядових рішень щодо регулювання ринків продовольства і торгових відносин. Як приклад він повідомив, що законопроект «Про внутрішню торгівлю», який планується прийняти у Верховній Раді України, був доопрацьований в плідній співпраці з усіма учасниками ринку.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд має намір максимально сприяти виділенню місцевими органами влади ділянок під будівництво об`єктів мережевої і фірмової торгівлі виробників продовольчих товарів і підприємств торгівлі, що підписали цей Меморандум.

Перший віце-прем`єр-міністр також підкреслив, що Кабмін зацікавлений в ефективному розвитку як фірмових магазинів, де вітчизняні виробники зможуть безпосередньо торгувати власною продукцією, так і звичайних універсальних торгових мереж.

Уряд також сприятиме технічному переоснащенню вітчизняних виробництв шляхом включення енергозберігаючого устаткування для підприємств харчової і переробної промисловості в перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання і комплектуючих, які звільняються від ввізного мита, та операції із ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування на додану вартість.

А.КЛЮЄВ заявив, що уряд контролюватиме виконання меморандуму, проте підкреслив, що тільки цивілізована співпраця влади з учасниками ринку дасть змогу створити прозорі умови його функціонування, вигідні і споживачам, і продавцям, і виробникам.

Від виробників продовольчих товарів документ підписали представники Агрохолдингу "Авангард", Групи компаній "Кернел", корпорації "Миронівський хлібопродукт", Компанії "Бунге", ПАТ "Хліб Києва", ПАТ "Хмельницька маслосирбаза", ТОВ "Комплекс Агромарс", ТОВ "М`ясокомбінат "Ятрань", ТОВ фірма "Астарта - Київ".

Від суб`єктів мережевої роздрібної торгівлі меморандум підтримали представники ТОВ "Бінат", ПАТ "Фуршет", ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна", ТОВ "ЕКО", ТОВ "Адвентіс", ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет» та інші компанії.

Під документом також поставили свої підписи представники громадських професійних організацій: Об`єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром", Асоціації "Спілка птахівників України", Національної асоціації молочників України "Укрмолпром", Спілка молочних підприємств України, Національної асоціації виробників м`яса і м`ясопродуктів України "Укр’ясо", Української асоціації виробництва м`яса на промисловій основі "Тваринпром", Асоціації свинарів України, Української торговельно-промислової конфедерації, Української торгової асоціації, Торговельно-промислової спілки України, Всеукраїнської асоціації пекарів, Асоціації "Укроліяпром", Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор".

За словами першого віце-прем`єра, документ є відкритим, і до нього можуть приєднатися в будь-який момент усі бажаючі учасники ринку, які не встигли взяти участь у церемонії підписання.

Різні теми

2 жовтня цього року набирає чинності угода між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, положеннями зазначеної угоди передбачається можливість для громадян сторін в’їжджати, перебувати, прямувати транзитом та виїжджати з територій обох держав без віз з метою туризму або для здійснення іншої неприбуткової діяльності на період не більше 90 днів протягом календарного року.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що проїзними документами, дійсними для поїздок громадян України в Аргентину на умовах згаданої угоди, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон та проїзний документ дитини.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що реалізація положень угоди забезпечить лібералізацію режими поїздок громадян України до Аргентини, а також сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів в туристичній та культурно-гуманітарній сферах.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про чисельність Збройних сил України на 2012 рік», внесений Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 377 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено затвердити чисельність ЗСУ станом на 31 грудня 2012 року в кількості до 184 тис. осіб, у тому числі до 139 тис. військовослужбовців. Тобто, відповідно до даного закону, загальна чисельність ЗСУ зменшиться в наступному році на 8 тис. осіб, в тому числі на 5 тис. військовослужбовців.

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 266 із 354 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою передбачено установити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Даною постановою визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою відмінено щорічне переведення годинників на зимовий та літній час.

За дану постанову голосували фракції та групи, які входять до парламентської більшості.

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(УНІАН)