Курс НБУ на 21.09.11
20:34, 20 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.09.11100 USD - 797.3700 (20 вересня - 797.3700)100 EUR - 1093.1943 (20 вересня - 1087.6924)10 RUR - 2.5317 (20 вересня - 2.5832)Облікові курси банківських металів на 21.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142888.70 (20 вересня-144882.13)961 XAG 10 Срібло-3124.10 (20 вересня-3226.16)962XPT10Платина-142091.33(20 вересня-144563.18)964XPD10Паладій-57251.17 (20 вересня-57889.06)
Офіційний курс НБУ на 21.09.11
100 USD - 797.3700 (20 вересня - 797.3700)
100 EUR - 1093.1943 (20 вересня - 1087.6924)
10 RUR - 2.5317 (20 вересня - 2.5832)
Облікові курси банківських металів на 21.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-142888.70 (20 вересня-144882.13)
961 XAG 10 Срібло-3124.10 (20 вересня-3226.16)
962XPT10Платина-142091.33(20 вересня-144563.18)
964XPD10Паладій-57251.17 (20 вересня-57889.06)
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