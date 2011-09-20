Фірташ: через несерйозний підхід України при вступі до СОТ бізнес виявився незахищеним

Голова Об`єднаного руху роботодавців України, бізнесмен Дмитро ФІРТАШ вважає, що Україна використала несерйозний підхід при вступі до Світової організації торгівлі, внаслідок чого вітчизняний бізнес виявився фактично незахищеним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ФІРТАШ заявив сьогодні на нараді представників Спілки роботодавців із прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми дуже несерйозно підійшли до цього питання (вступу до СОТ – УНІАН). Відпрацьовувалися питання попередньою владою недостатньо правильно. Не врахували зауваження, не було круглих столів, не було обговорення того, що потрібне бізнесу. Ми бігли і мали якісь політичні завдання. Ми хотіли швидше. Вступили до СОТ для чого - незрозуміло. Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли ми повністю не захистили свій бізнес. За будь-яким напрямом – починаючи від меблярів і закінчуючи автомобілями. Будь-який, який ми не взяли б напрям, буде утиснений», - заявив Д.ФІРТАШ.

Він запропонував прем`єр-міністрові створити спеціальні групи або ради для підготовки пропозицій щодо зміни умов членства у СОТ, до яких були б включені представники Спілки роботодавців.

«Я вважаю, що для вас це буде чимала підмога, тому що вони кожен за своїм напрямом битимуться, тому що для них це не просто галочка. За кожною комою, за кожною пропозицією стоять їхні гроші», - сказав Д.ФІРТАШ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) прем`єр М.АЗАРОВ заявив, що Україні необхідно почати переговори зі Світовою організацією торгівлі для вироблення змін на користь своєї економіки.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом СОТ 16 травня 2008 року.