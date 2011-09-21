Мінекології ініціює впровадження системи космічного моніторингу екологічної ситуації

Міністерство екології та природних ресурсів України ініціює впровадження в Україні системи космічного моніторингу екологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава відомства Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Зокрема, за допомогою супутників Мінекології розраховує підвищити ефективність діяльності Державної екологічної інспекції.

За словами М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО, першим етапом реалізації цього проекту стане космічний моніторинг лісів на предмет масової незаконної вирубки дерев. Зокрема, Мінекології розраховує, що космічний моніторинг дозволить виявляти нові вирубки й вирішить цю проблему.

Також міністерство планує запровадити контроль із космосу за станом річок і озер, відстежуючи рівень води, ерозію берегів і проходження льодоходу у паводковий період.

Крім того, космічний моніторинг може застосовуватися в надрокористуванні. Знімки з космосу можуть робитися в різних спектрах, і на їх підставі можна прогнозувати наявність в землі корисних копалин.

При цьому дані космічного моніторингу навколишнього середовища будуть у відкритому доступі в мережі інтернет.

Коментуючи на прохання журналістів юридичний бік питання, зокрема, чи можуть використовуватися знімки з космосу як докази у справах про незаконну забудову чи вирубку лісів, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ зазначив: «Ці знімки повинні прийматися в суді». Міністр наголосив, що в Росії, зокрема, в Краснодарському краї, ці знімки вже приймаються в судах.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ сподівається, що програма почне реалізовуватися до кінця цього року, на її впровадження вже виділено 50 млн. грн. За його словами, якщо досвід Мінекології в експлуатації системи виявиться успішним, її візьмуть на озброєння Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.