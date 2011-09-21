Янукович сьогодні виступить із промовою на засіданні Генасамблеї ООН
17:53, 21 вересня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні виступить із промовою на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки В.ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь в офіційному ланчі від імені Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна на честь Глав держав та урядів – учасників 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Увечері Президент України візьме участь в офіційному прийнятті від імені Президента США Барака ОБАМИ.
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