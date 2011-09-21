Янукович сьогодні виступить із промовою на засіданні Генасамблеї ООН

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні виступить із промовою на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки В.ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь в офіційному ланчі від імені Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна на честь Глав держав та урядів – учасників 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Увечері Президент України візьме участь в офіційному прийнятті від імені Президента США Барака ОБАМИ.