Футбольні хулігани зможуть потрапити на матчі Євро-2012 – польська газета

Варшава. Частина проданих Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) квитків на матчі чемпіонату Європи 2012 року могла потрапила до рук футбольних хуліганів, яким через агресивну поведінку заборонено відвідувати стадіони.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише польська газета DziennikGazetaPrawna (DGP), пояснюючи таку можливість недосконалою системою розподілу квитків через веб-сайт УЄФА.

Видання зазначає, що формально футбольні хулігани не мали можливості купити квитки на матчі фіналу Євро-2012, що відбудеться у червні у Польщі та Україні.

Однак, за даними газети, на практиці вони могли це зробити.

„Продаючи квитки на Євро-2012, УЄФА не перевіряла, кому з покупців заборонено відвідувати стадіони. Тепер псевдоуболівальників ніщо не стримає. Поліція не зможе виловити їх з натовпу уболівальників зі всього світу”, - пише видання.

За даними DGP, Союз європейських футбольних асоціацій перевірятиме списки тих, хто купив квитки на матчі, лише за місяць до початку чемпіонату. Водночас газета зазначає, що УЄФА не має жодних методів протидії потрапляння на стадіони футбольних хуліганів.

„На практиці УЄФА може лише розіслати інформацію до уболівальників, яким заборонено входити на стадіони, що вони можуть прийти на матч на власний ризик та до них будуть ставитися як до персон non grata”, - пише газета.

Водночас у коментарі виданню представники польської поліції висловили упевненість, що такі листи жодним чином не вплинуть на агресивних молодиків.

„Оскільки псевдоуболівальники з Кракова, Лодзя легко наважуються на вбивства, то тим більше проігнорують папірчик з УЄФА. Цю помилку вже не можна виправити, й треба лише розраховувати на їхні патріотичні почуття”, - сказав представник варшавської поліції, яким давно займається проблемою футбольних хуліганів.

Видання також вважає, що питання не вирішить і нещодавно ухвалений Сеймом закон щодо посилення відповідальності за хуліганство під час футбольних матчів та яким запроваджено „електронний нагляд” за агресивними фанами. (Згідно із законом, 1 січня 2012 року кожна особа, якій після вчинення хуліганських дій під час футбольних матчів суд заборонив відвідувати стадіони, матиме електронний чіп, за допомогою якого поліція відстежуватиме її місцеперебування – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства внутрішніх справ, у Польщі близько 3-5 тис. осіб можуть створювати проблеми під час матчів Євро-2012.

Станом на травень 2011 року, суди у Польщі заборонили відвідувати стадіони 1,7 тис. осіб.

13 травня п.р. директор Євро-2012 у Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ заявив, що футбольні хулігани яким офіційно заборонено вхід на стадіони, не зможуть потрапити на матчі у Польщі та Україні, навіть якщо в них буде квиток.

Він відзначив, що українські та польські організатори матимуть доступ до спеціальної бази, де є інформація про усіх футбольних хуліганів, що унеможливить їх потрапляння на стадіони.

„Навіть якщо комусь пощастило виграти квиток, то ми не впустимо на стадіон”, - сказав А.ОЛЬКОВИЧ.

Директор турніру сказав, що під час Євро-2012 діятиме спеціальна система контролю, що дозволить виявити псевдоуболівальників не лише з Польщі, але з усіх європейських держав, де ведеться їх реєстр.

Довідка УНІАН. УЄФА продала через власний веб-сайт 600 тисяч, або близько 40% усіх квитків на матчі Євро-2012, котрі були розподілені в спеціальній лотереї між усіма уболівальниками, які зареєструвалися.