Клюєв: європейський вибір України є стимулом для проведення реформ

Брюссель. Перший віце-прем`єр-міністр України – міністр торгівлі і економічного розвитку Андрій КЛЮЄВ заявляє, що європейський вибір України є стимулом для проведення реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.КЛЮЄВ сказав сьогодні, виступаючи на конференції "20 років Незалежності України: виклики майбутнього".

«Європейський вибір стимулює нас до проведення реформ», - сказав перший віце-прем`єр.

Він відзначив, що нинішній уряд України реалізує реформи за 21 напрямом, серед яких А.КЛЮЄВ окремо виділив адміністративну і пенсійну реформи, а також дерегуляцію економіки. Він зазначив, що влада скасувала більш як 35 тисяч регуляторних актів і до кінця вересня планує скасувати ще 270.

«Практично ми спрощуємо взаємини між органами влади і бізнесом», - сказав А.КЛЮЄВ.