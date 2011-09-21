Головне на 21 вересня

Енергетика

У результаті скасування переходу України на зимовий і літній час обсяги споживання енергії в країні не зміняться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола ПАШКЕВИЧ.

За його словами, переходи на зимовий і літній час не позначалися на обсягах споживання електроенергії.

“Скільки років ми переводили стрілки годинника – змін не було. Тобто впливу переведення стрілок на споживання електроенергії не було”, - сказав він.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу затвердив умови приватизації 25% держпакету акцій "Київенерго" і 45,1% "Західенерго".

Про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

"Уряд затвердив умови конкурсу щодо "Київенерго" і "Західенерго", це будуть два конкурси, які найближчим часом будуть оголошені", - зазначив він. За його словами, приватизаційні конкурси за принципом аукціонів з продажу цих держпакетів можуть бути оголошені вже наступної середи.

Зокрема, відповідно до затверджених кваліфікаційних умов, учасник торгів щодо "Західенерго" повинен забезпечити поставки компанії не менш як 70% українського вугілля. До участі в конкурсі щодо цієї генеруючої компанії допускатимуться також тільки ті учасники, які можуть генерувати не менш як 30% електроенергії від обсягів виробництва "Західенерго". Щодо "Київенерго" до участі в конкурсах допускатимуться компанії, які поставляють не менш як 30% електроенергії від обсягів поставок "Київенерго". До участі в обох конкурсах не будуть допущені компанії, більш як 25% яких належить державі.

За словами голови ФДМ, в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". Реальним покупцем держпакету акцій "Західенерго" може виступити ДПЕК.

Початкова вартість запланованого до продажу 25%-го пакету акцій «Київенерго» становитиме 432 млн. 305 тис. грн., 45,1% пакету акцій «Західенерго» - 1 млрд. 932 млн. грн.

Про це журналістів повідомив сьогодні, 21 вересня, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, початкова ціна держпакету «Західенерго» була визначена, виходячи з ціни акцій компанії на фондовому ринку, вартість «Київенерго» була встановлена на підставі стандартизованої оцінки.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що за оцінками ФДМУ загальна кількість потенційних покупців, які можуть претендувати на заплановані до продажу акції обленерго, може становити близько 23, як українських, так і зарубіжних компаній, кількість претендентів на держпакети генерацій становить десь 13.

Україна активно розвиватиме сферу альтернативної енергетики.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками американських ділових кіл, повідомляє пресс-служба глави держави. .

«Цей ринок дійсно дуже великий і має великі можливості», – зауважив Президент, додавши, що йдеться зокрема про об’єкти малої енергетики, реконструкцію існуючих ГЕС.

Глава держави окремо звернув увагу на значний ресурс розвитку в Україні вітроенергетики. Він додав, що вже відбувається процес будівництва відповідних станцій.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що в Україні вже розпочався процес будівництва сонячних електростанцій та прийняте відповідне законодавство.

Крім того, зауважив глава держави, вже прийнято рішення про розбудову та вдосконалення постачання електроенергії – триває процес модернізації відповідної структури, вкладаються «значні державні кошти».

Президент окремо звернув увагу на великі перспективи України як експортера електроенергії. «Експорт з року в рік зростає. Цей ринок є дуже перспективним», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ запевнив європейців у намірі виконувати контракти щодо транзиту газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні, виступаючи на конференції «20 років незалежності України: виклики майбутнього».

«Для наших колег одразу хотів би внести ясність: ми розділяємо дві речі – переговорний процес щодо зміни контракту і виконання вже діючого контракту. Ми виконуємо і виконуватимемо вже діючий контракт доти, поки ми не домовимося з нашими колегами з Росії з приводу нових умов поставок газу», - сказав він.

А.КЛЮЄВ наголосив на готовності забезпечити надійність поставок російського газу до Європи.

У фракції Партії регіонів пропонують від імені парламенту звернутися до Держдуми Російської Федерації та Європарламенту і чітко викласти позицію нашої держави щодо газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ.

За словами А.КІНАХА, газові питання мають вирішуватися за рамками політичної та особистої кон’юнктури.

«Є пропозиція звернутися від Верховної Ради до Державної Думи Російської Федерації, Європарламенту і чітко викласти позицію нашої держави, сформулювати ще раз гарантії як надійного стратегічного транзитера і закликати об’єднати зусилля по пошуку балансу інтересів», - сказав А.КІНАХ.

Після цього, додав А.КІНАХ, можна буде працювати над формуванням прозорого, енергетичного ринку Європи.

Після виступу А.КІНАХА голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН дав доручення секретаріату ВР підготувати відповідні звернення до Держдуми РФ та Європарламенту.

Фінанси

Верховна Рада України відмовилася ухвалити закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових наслідків порушення суддями, прокурорами та слідчими прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України ”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували лише 66 народних депутатів з 364 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося доповнити Закон України “Про прокуратуру”, Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та Закон України “Про судоустрій та статус суддів” положеннями, згідно з якими особи, пенсія яким призначена на підставі цих норм, втрачають право на її отримання в разі набрання законної сили рішенням суду України або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, яким встановлено факт вчинення суддею, прокурором чи слідчим порушення прав чи свобод громадянина, закріплених Конституцією України, в період перебування на посаді, яка давала право на призначення такої пенсії. В цьому випадку, відповідно до законопроекту, пенсія нараховується згідно з Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Ухвалення Податкового кодексу не вплинуло на кількість фізичних осіб-підприємців в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, чисельність представників малого бізнесу залишається відносно стабільною протягом двох років. На початок 2010 року в країні бути зареєстровано 2,42 млн. приватних підприємців. За оперативними даними, сьогодні кількість ФОП становить 2,43 млн. осіб.

«Єдине, що сталося після зміни законодавства, – підприємцям довелося робити вибір між різними системами оподаткування. Ми зафіксували незначні коливання користувачів спрощеної системи, платників єдиного податку тощо. Однак і тут протягом першого півріччя ситуація стабілізувалася, і сьогодні ми бачимо відносно стабільний контингент представників малого бізнесу», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, кількість тих, хто працює за єдиним податком, наприклад, поступово збільшується. Якщо на 1 квітня поточного року їх було 951 тис. осіб., то вже на 1 липня - 1,005 млн. осіб. Тобто спостерігається щомісячне зростання цієї категорії платників на 10 тис. осіб.

«Цього року закрилися 122,3 тис. підприємців, водночас реєструвалися приблизно стільки ж нових, тому загальна чисельність майже не змінилася. Але з тих, хто припинив підприємницьку діяльність, тільки 12,5% - кожний восьмий! – декларували отримання доходів», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким визначаються умови і види державної підтримки суб`єктів мікро-, малого і середнього підприємництва, а також критерії визначення суб`єктів господарювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, згідно з документом, схваленим на засіданні Кабміну 21 вересня, до основних видів фінансової державної підтримки відносяться: часткова компенсація відсотків ставок за кредитами; надання кредитів і мікрокредитів для установи і ведення власної справи; надання гарантій і поруки за кредитами; надання позик на придбання і впровадження нових технологій; фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих і екологічних технологій тощо.

Разом з тим, державна підтримка не надаватиметься, зокрема, підприємствам, які: здійснюють виробництво або реалізацію зброї, тютюнових виробів і алкоголю; здійснюють надання в оренду нерухомого майна; є кредитними і страховими організаціями, ломбардами.

Також законопроектом передбачено внесення змін до Господарського кодексу України, згідно з якими до суб`єктів мікропідприємництва відноситимуться юридичні і фізичні особи-підприємці, де чисельність працюючих не перевищує 10 чоловік, а обсяг прибутку не перевищує 2 млн. євро; малого бізнесу – де чисельність працюючих не перевищує 50 чоловік, а обсяг прибутку – 10 млн. євро; до суб`єктів великого підприємництва відноситимуться юридичні особи, у яких чисельність працюючих не перевищує 250 чоловік, а обсяг прибутку – 50 млн. євро.

В даний момент в Україні діє закон щодо державної підтримки малого підприємництва, проте в ньому не визначені конкретні види державної підтримки.

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ висловив впевненість, що "остаточну крапку" в переговорах Києва і Брюсселя щодо Угоди про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі, буде поставлено під час саміту Україна-ЄС, проведення якого заплановано на 15 грудня нинішнього року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.КЛЮЄВА, про це він заявив в середу Брюсселі на конференції "20 років незалежності України: виклики майбутнього".

"Протягом останніх місяців ми практично вийшли на вирішення ключових проблемних питань створення зони вільної торгівлі. Ми розраховуємо, що переговори, які проходять на цьому тижні в Брюсселі, дозволять нам вийти на остаточні домовленості. Фінальна точка в переговорах повинна бути поставлена на саміті Україна-ЄС", - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший заступник глави уряду України нагадав, що, уклавши угоду про асоціацію, і створюючи зону вільної торгівлі з ЄС, України "свідомо бере на себе комплекс зобов`язань щодо впровадження законодавства та стандартів ЄС, порівнянних із зобов`язаннями країн-кандидатів на членство в Євросоюзі". "Саме тому чіткі формулювання щодо європейської перспективи Україні в тексті Угоди стали б адекватною відповіддю з боку ЄС, від якого багато в чому буде залежати успіх реалізації реформ в Україні", - заявив він.

Ще одним стратегічним завданням 2011 року для України А.КЛЮЄВ назвав досягнення прогресу у введенні безвізового режиму з ЄС. Він заявив, що українська сторона не збирається знижувати взяті темпи і висловив сподівання, що Україна зможе перейти до наступної - імплементаційної фази плану дій щодо лібералізації безвізового режиму до кінця 2011 року. "За рік-два напруженої роботи ми розраховуємо підійти до скасування візового режиму з ЄС", - зазначив перший віце-прем`єр-міністр України.

Промисловість В Україні у серпні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБО) становило 11,6% у річному вираженні проти 10,8% у липні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-серпень п.р. приріст ІВБО становив 9,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У НБУ основною причиною поліпшення показника називають значне нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва. Його зростання, за оцінками регулятора, в серпні становило 14,3% (14,1% у липні). Збільшення врожайності зернових культур (25,6% за 8 місяців порівняно з відповідним періодом минулого року) було основним чинником нарощування обсягів виробництва сільського господарства.

Зростання промислового виробництва становило 9,6% у серпні (8,7% у липні). Найшвидшими темпами виробництво зростало у машинобудуванні – 22,1% (15,5% у липні) унаслідок збільшення попиту на сільськогосподарську техніку.

Зростання обсягу роздрібної торгівлі в серпні прискорилося до 16,4% (14,1% у липні). Збільшення обсягу наданих послуг за 8 місяців становило 17,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За розрахунками НБУ, зростання обсягу будівництва у серпні становило 10,4%, в основному за рахунок робіт з підготовки до Євро-2012.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна планує стимулювати виробництво екологічно чистих продуктів харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у своєму виступі на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними у Нью-Йорку.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна в найближчому майбутньому збільшить поставки екологічно чистих продуктів харчування за доступною ціною на міжнародні ринки.

«У нас є для цього великий потенціал. Таким буде внесок України у покращення якості харчування у світі», - наголосив Президент.

Соціальна політика

20 вересня створено робочу групу на чолі з віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ, яка буде займатися доопрацюванням законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і реформою пільг для постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи та ветеранів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Сильна Україна», яку очолює С.ТІГІПКО.

Вчора ж відбулося перше засідання цієї робочої групи в Кабінеті міністрів.

«Діалог необхідний. Саме тому була створена робоча група, до якої входять експерти з різних сфер та представники громадських організацій. Метою роботи цієї групи є забезпечення діалогу з представниками організацій чорнобильців та ветеранів», - заявив С.ТІГІПКО під час засідання.

За його словами, 21 вересня робота групи продовжиться у Міністерстві праці та соціальної політики, куди С.ТІГІПКО запросив представників організацій, які проводили сьогодні мітинг під Верховною Радою. Зустріч розпочнеться о 9.00.

«Обговорення тільки починається. Я впевнений, що в процесі відкритого і конструктивного діалогу ми знайдемо рішення. Узгодження будуть тривати, поки сторони не знайдуть компромісне рішення», - сказав він.

Крім того, віце-прем`єр-міністр зустрівся з воїнами-інтернаціоналістами та чорнобильцями, які протестували біля Верховної Ради. Він запевнив, що всі рішення уряду та парламенту щодо проекту закону N9127, який змінює умови надання пільг, будуть прийматися тільки після консультацій з їхніми представниками.

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(УНІАН)