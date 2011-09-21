Курс НБУ на 22.09.11
22:14, 21 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 22.09.11100 USD - 797.3700 (21 вересня - 797.3700)100 EUR - 1087.2937 (21 вересня - 1093.1943)10 RUR - 2.5384 (21 вересня - 2.5317)Облікові курси банківських металів на 22.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-144343.90 (21 вересня-142888.70)961 XAG 10 Срібло-3209.41 (21 вересня-3124.10)962XPT10Платина-142250.81(21 вересня-142091.33)964XPD10Паладій-57091.69 (21 вересня-57251.17)
Офіційний курс НБУ на 22.09.11
100 USD - 797.3700 (21 вересня - 797.3700)
100 EUR - 1087.2937 (21 вересня - 1093.1943)
10 RUR - 2.5384 (21 вересня - 2.5317)
Облікові курси банківських металів на 22.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-144343.90 (21 вересня-142888.70)
961 XAG 10 Срібло-3209.41 (21 вересня-3124.10)
962XPT10Платина-142250.81(21 вересня-142091.33)
964XPD10Паладій-57091.69 (21 вересня-57251.17)
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