Поліція Нью-Йорка не дозволила пікет української діаспори з приводу візиту Януковича

Поліція Нью-Йорка не дозволила українській діаспорі пікетувати місію України при ООН з приводу візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник місії України при ООН.

"Поліція не дозволила акцію протесту біля місії", - сказав він.

За його словами, підставою для такого рішення правоохоронців стало те, що приміщення місії входить до переліку об’єктів, які посилено охороняються.

Водночас представники української діаспори в Нью-Йорку також відмовилися від проведення пікетування у кварталі, розташованому безпосередньо поблизу комплексу будівель ООН у Нью-Йорку, де зазвичай проводяться акції протесту.

Представник місії України при ООН пояснив, що, оскільки проведення подібних акцій у цьому кварталі під час щорічних сесій Генасамблеї ООН є дуже популярними, то заявку на їх проведення треба подавати заздалегідь.

Він додав, що, очевидно, цього не було зроблено.

Як повідомляли ЗМІ найактуальнішою темою нинішньої сесії Генасамблеї ООН є врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. Саме тому представники цих двох сторін організували наймасовіші акції протесту неподалік комплексу будівель ООН у Нью-Йорку.