Анонс на 22 вересня

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров з робочою поїздкою побуває у Волинській області.

* Круглий стіл на тему: «Захист прав споживачів фінансових послуг: міжнародний досвід». Захід проводиться під патронатом Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики за підтримки USAID. Виступаючі: Віталій Хомутинник, народний депутат України; Юрій Полунєєв, народний депутат України; Сара Вайнз, заступник директора місії USAID; Віктор Новіков, директор юридичного департаменту, НБУ; Олег Мозговий, член ДКЦПФР; Роксолана Ханик-Посполітак, Проект USAID FINREP, В`ячеслав Коваль, в.о. голови правління Піреус Банк, Федір Олексюк, голова Асоціації антиколекторів і правозахисників України «Ваша Надія».

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкриття XXV засідання Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу країн-членів СНД. У ході засідання керівники аграрних відомств і представники країн-членів СНД обговорять очікувані результати роботи АПК, напрямки та перспективи забезпечення продовольчої безпеки, питання співпраці в рамках Співдружності. Прес-конференція міністрів сільського господарства країн-членів СНД.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться міжнародна конференція «Централізоване теплопостачання: перспективи та шляхи розвитку в умовах мегаполісу», яка проходитиме в рамках IX міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Організатор: ПАТ «Київенерго» за підтримки Міненергоугля Україна і НАК «Енергетична компанія України». Учасники: Олександр Аліпов, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Валерій Кальченко, член Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України; Олександр Мазурчак, перший заступник голови КМДА; Едуард Соколовський, ген.директор ПАТ «Київенерго»; Жан Гравільє, комерційний директор компанії Dalkia (Франція) та ін.

* У прес-центрі «Україна-2012» відбудеться прес-конференція, присвячена темі підготовки «Укрзалізниці» до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Все про підготовку інфраструктури, придбання нового рухомого складу, нові сервіси для пасажирів, підготовку персонала залізниць до обслуговування чемпіонату розповість заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід Лобойко.

* Прес-конференція на тему: «Проект Державного бюджету-2012: перші оцінки». Учасники: директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ірина Щербина; фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «15 років Корпораці ї«Галактика» в Україні: результати і перспективи». Питання: Корпорація «Галактика» - провідний розробник інформаційних систем управління підприємством; Корпорація «Галактика» - 15 років в Україні; Стратегічні напрямки: нові рішення для управління виробництвом, управління основними фондами (ЕАМ), інформаційна система для ВУЗів. Учасники: Андрій Марушкевич, перший віце-президент Корпорації «Галактика»; Сергій Литвиненко, директор ЦО Корпорації «Галактика» в Україні; Олександр Хуторний, керівник відділу продажів ЦО Корпорації «Галактика» в Україні; Геннадій Гацько, голова ради директорів (вул.Хрещатик , 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 461-98-56, (063) 199-79-13, e-mail: Anna.Kulish@galaktika.ua.

13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація результатів дослідження ТОП-44 якості життя великих і малих міст України". Будуть оприлюднені результати дослідження якості життя 178 міст обласного значення, буде показана регіональна специфіка якості життя в містах - Захід-Схід, Південь-Північ, Центр, визначені міста-лідери і міста, що відстають у розвитку (міста-лузери) і будуть проаналізовані причини нерівності якості життя між містами. Учасники: політолог, канд.політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру «UNIVERSITAS» Олексій Якубін, еколог Національного екологічного центру України, канд.політичних наук Олег Андрос, координатор кампанії «Європа для України» (EU4UKR) Кирило Животовський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 098870 75 41, Е-mail info@universitas.org.ua

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Еміграція висококваліфікованих кадрів корисна для економіки України», які Фонд «Ефективне управління» проводить у партнерстві з компанією Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Учасники: Павло Казмарзик, співробітник Центру міграційних досліджень, Варшавський університет; Аветік Чалабян, партнер КК McKinsey &Company; Сергій Кордашенко, керуючий партнер компанії RosExpert; Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ. Модератор - журналіст і телеведучий Мустафа Найєм.

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