Україна за поступове ядерне роззброєння, до повної ліквідації цієї зброї - Янукович

Україна послідовно виступає за забезпечення поступового та незворотного ядерного роззброєння з метою повної ліквідації ядерної зброї у світі.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив у промові на загальних дебатах 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Закликаю лідерів інших держав свідомо йти за прикладом України і реальними справами сприяти процесу роззброєння та нерозповсюдження», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що він пишається вагомим внеском України в мирне співіснування людства.

У цьому контексті він зазначив, що проведення Київського саміту з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії у квітні цього року дозволило активізувати міжнародну взаємодію у питаннях посилення ядерної безпеки і належного реагування на аварії та надзвичайні ситуації.

Президент України також подякував усім учасникам Київського саміту й усім країнам-донорам, які оголосили свої внески на фінансування Чорнобильських проектів.