У Дагестані в результаті подвійного тракту постраждали більш як 50 людей, одна загинула

Москва. У Дагестані в результаті подвійного тракту постраждало більш як 50 осіб, одна особа загинула.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, 22 вересня напроти одного з будинків по вулиці Єрмошкіна міста Махачкали невстановлена особа привела в дію саморобний вибуховий пристрій, встановлений на узбіччі проїжджої частини вулиці. Після того, як до місця події під`їхали співробітники поліції, на перетині вулиць Єрмошкіна і Дахадаєва було приведено в дію другий вибуховий пристрій, який був у салоні припаркованого «Жигулі».

За попередніми даними, в результаті вибуху загинув один співробітник поліції і 24 поліцейських дістали поранення різного ступеня важкості. Також госпіталізовано більш як 30 цивільних осіб. Зруйновані повністю або частково магазини і житлові приміщення, що розташовані в епіцентрі вибуху.

За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації в Республіці Дагестан порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.205 КК РФ (терористичний акт).