Росія видала Україні депутата Луганської міськради Ландіка

Росія видала Україні депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА, який обвинувачується у побитті дівчини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, екстрадиція вказаної особи відбулась вчора, 21 вересня.

«Генеральна прокуратура здійснюватиме нагляд за дотриманням закону під час слідчих дій», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДІКА. Його було затримано в Краснодарі (Росія).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня 2011 року про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягання до кримінальної відповідальності.