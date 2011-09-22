Уряд відновлює втрачені функції соціально-економічного планування - Клюєв

Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки уряд відновлює втрачені державою за попередні роки функції соціально-економічного планування і розробки дієвих державних програм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив під час представлення документа у Верховній Раді.

За його словами, на сьогоднішній день з планування залишилися лише «прогнози і купа неузгоджених між собою і з можливостями бюджетного фінансування державних цільових, галузевих і регіональних програм», більшість яких необхідно було переглянути.

«Тому, зокрема, неможливо було забезпечити планомірний і збалансований розвиток економіки, уникнути міжгалузевих диспропорцій, неузгодженості попиту і пропозицій на споживчому ринку, зокрема дефіциту тих чи інших продуктів», - заявив А.КЛЮЄВ.

З цієї причини, відзначив він, недостатньо уваги приділялося розвитку секторів економіки, що працюють на внутрішній ринок.

«В результаті втрачено багато робочих місць, загострилися соціальні проблеми. Країна одержала величезне негативне сальдо зовнішньої торгівлі й погіршення стану платіжного балансу», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також відзначив, що виробничі програми галузей формувалися без урахування потреб суміжних галузей, реальних потреб і платоспроможного попиту населення.

За словами першого заступника голови уряду, все це стримувало прогресивний розвиток країни, послабляло зусилля влади і нівелювало ефективність реалізації економічної та соціальної політики.

«Саме для виправлення ситуації необхідно ввести нову модель соціально-економічного розвитку країни і відповідного програмного управління. З цією метою Міністерством економічного розвитку і торгівлі, за участю інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підготовлено проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік й прогнозів і планів на 2013-2014 роки», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проект закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки. Документ зареєстровано в парламенті 15 вересня ц.р. Проект програми було схвалено на засіданні уряду 14 вересня 2011 року.