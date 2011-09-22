26-27 вересня в Україні перебуватиме делегація УЄФА на чолі з Платіні

26-27 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме делегація керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ.

Як повідомили УНІАН у місцевому організаційному комітету з підготовки до Євро-2012, до складу делегації увійдуть генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, виконавчий директор UEFA Events S.A. Девід ТЕЙЛОР, комісар УЄФА Євро-2012 Жак ЛАМБЕР та операційний директор UEFA Events S.A. Мартін КАЛЛЕН.

По Україні делегацію супроводжуватимуть віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, директор турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та голова Національного агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012 в Україні Володимир КОВАЛЕВСЬКИЙ.

Як повідомив директор турніру в Україні М.ЛУБКІВСЬКИЙ, під час візиту президент УЄФА огляне головні об’єкти інфраструктури та проведе наради з відповідальними за підготовку до чемпіонату у всіх містах-господарях турніру. По завершенні візиту в Києві під головуванням М.ПЛАТІНІ відбудеться Наглядова Рада щодо підготовки України до УЄФА Євро-2012. Очікується також, що делегацію УЄФА прийме Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.