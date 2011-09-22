Анонс на 23 вересня

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у засіданні Організаційного комітету з підготовки національних збірних України (Олімпійська база в Конча-Заспі).

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Коли до України прийде похолодання?». В роботі візьме участь начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбеда.

* Відбудеться брифінг, на якому будуть оприлюднені позиції профспілок з неприйняття базових соціальних стандартів і гарантій, передбачених проектом Державного бюджету України на 2012 р. У брифінгу візьмуть участь керівники ФПУ, фахівці апарату ФПУ.

* Відбудеться 4-та Народна колегія, яка підведе підсумки двох етапів Всеукраїнської громадської акції «Вперед», - «Весняного маршу протесту» і «Літньої самоорганізації». Засідання присвячене річниці Податкового Майдану. Організатори та учасники Всеукраїнської громадської акції "Вперед" і "Весняного маршу протесту»: активісти громадських рухів, учасники Податкового Майдану, ініціатори й учасники двох АвтоМайданів, представники 298 громадських організацій з усіх регіонів України.

* Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, відвідає станцію теплопостачання «Позняки», де оцінить готовність Києва до нового опалювального сезону. У робочій поїздці візьмуть участь: перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак і гендиректор ПАТ «Київенерго» Едуард Соколовський, які розкажуть про підготовку столиці до опалювального сезону. Міністр огляне обладнання стратегічно важливих зон станції, зокрема - хімічний і котельний цехи, насосне відділення і щит управління.

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