Курс НБУ на 23.09.11
19:56, 22 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.09.11100 USD США - 797.3700 (на 22 вересня - 797.3700)100 EUR - 1072.3032 (на 22 вересня - 1087.2937)10 RUR - 2.4988 (на 22 вересня - 2.5384)Облікові курси банківських металів на 23.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140775.67 (на 22 вересня-144343.90)961XAG10Срібло-3018.05 (на 22 вересня-3209.41)962XPT10Платина-138423.43 (на 22 вересня-142250.81)964XPD10Паладій-53822.48 (на 22 вересня-57091.69)
Офіційний курс НБУ на 23.09.11
100 USD США - 797.3700 (на 22 вересня - 797.3700)
100 EUR - 1072.3032 (на 22 вересня - 1087.2937)
10 RUR - 2.4988 (на 22 вересня - 2.5384)
Облікові курси банківських металів на 23.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 140775.67 (на 22 вересня - 144343.90)
961 XAG 10 Срібло - 3018.05 (на 22 вересня - 3209.41)
962 XPT 10 Платина - 138423.43 (на 22 вересня - 142250.81)
964 XPD 10 Паладій - 53822.48 (на 22 вересня - 57091.69)
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