Головне на 22 вересня

Фінанси

Рахункова палата: зростання ВВП України в І півріччі становило 4,4%

За оцінкою Рахункової палати, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в першому півріччі 2011 року становило 4,4%.

Про це йдеться у Висновках про виконання Державного бюджету України в першому півріччі 2011 року, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

«За експертною оцінкою Рахункової палати, в першому півріччі приріст реального ВВП становив 4,4%. Водночас суттєвими є ризики уповільнення темпів економічного зростання», - йдеться в повідомленні.

У Рахунковій палаті констатують, що за січень-червень ц.р. темпи зростання реального ВВП сповільнилися, як порівняно із січнем-червнем 2010 року (5,2%), так і першим кварталом 2011 року (5,3%).

У Висновках зазначається, що збільшення економічної активності не призвело до істотного поліпшення ринку праці і підвищення до реального рівня розміру прожиткового мінімуму, який є базовим державним соціальним стандартом.

У своєму документі Рахункова палата посилається на дані Міністерства соціальної політики, згідно з якими прожитковий мінімум у цінах червня 2011 року становив 1154 грн., що більше ніж на чверть перевищує законодавчо встановлений на цей період розмір – 911 грн.

Згідно з експертною оцінкою Рахункової палати, уповільнення розвитку економіки може спричинити зростання цін на нафту й імпортований газ, а також анонсоване застосування країнами Митного союзу антидемпінгових і спеціальних заходів щодо продукції українських виробників.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в І кварталі 2011 року становило 5,3%, в II кварталі - 3,8%.

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Уряд пропонує ще на рік зберегти систему авансових перерахувань НБУ до держбюджету

Кабінет Міністрів України пропонує ще на рік, до 1 січня 2013 року, зберегти систему, за якою Національний банк України авансовими платежами перераховує до Державного бюджету України свій прибуток. Це передбачено в урядовому законопроекті «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України і деяких інших законодавчих актів» № 9158, який було сьогодні проголосовано Верховною Радою в першому читанні.

Довідка УНІАН. Влітку 2010 року парламент України ухвалив закон, яким збільшувалася незалежність Національного банку України, зокрема, затверджувався новий порядок розподілу одержаного регулятором прибутку. Так, документом передбачено, що 50% прибутку НБУ мають прямувати до загальних резервів та інших резервів Нацбанку. Відрахування до загальних резервів мають здійснюватися доти, доки їх сума не дорівнюватиме 10% зобов`язань Національного банку. Інша половина прибутку має перераховуватися до державного бюджету України наступного за звітним роком.

Нова норма має набути чинності з 1 січня 2012 року, але уряд у своєму законопроекті №9158 пропонує відстрочити її введення на рік – до 1 січня 2013 року.

В урядовому проекті Державного бюджету України на 2012 рік, який сьогодні було прийнято до розгляду Верховною Радою, пропонується зменшити на 0,7%, порівняно з 2011 роком, суму перерахування Національним банком України коштів до державного бюджету - до 9,6 млрд. грн.

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Парламент прийняв до розгляду проект бюджету на 2012 рік

Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект Державного бюджету України на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати Верховної Ради.

За словами Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, тепер Бюджетний комітет спільно з урядом готуватиме законопроект до розгляду в першому читанні.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням вказаного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

Сьогодні, 22 вересня, під час представлення законопроекту держбюджету-2012 у Верховній Раді міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що проект державного бюджету на 2012 рік розрахований, виходячи з консервативного сценарію.

І, за його словами, уряд пропонує прийняти парламенту документ, в якому заплановані доходи зведеного бюджету на рівні 428,5 млрд. грн., що становить 28,5% ВВП. Доходи загального фонду зведеного бюджету пропонується запланувати на рівні 370 млрд. грн.

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Підприємства України збільшили обсяг реалізованих послуг на 18%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-серпні 2011 року становив 161,8 млрд. грн., що в зіставних цінах на 18% більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 3,539 тис. грн.

У серпні ц.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 23,1 млрд. грн., що на 18,1% більше (у зіставних цінах), порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У структурі обсягу реалізованих послуг більше половини (52,5%) становили послуги транспорту, пошти і зв`язку, більше чверті (28%) – послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу й надання послуг підприємцям. Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей становив майже половину (49,5%) від загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, в серпні 2011 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 169 млн. грн. (включаючи ПДВ), що на 45,6% більше, порівняно з серпнем 2010 року (в січні-серпні ц.р. – 1,194 млрд. грн., що на 39,4% більше, ніж у січні-серпні 2010 року).

Готелі й ресторани України в серпні ц.р. реалізували послуг на суму 610 млн. грн., що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. (у січні-серпні ц.р. - на 3,08 млрд. грн., що на 20,6% більше).

У серпні ц.р. підприємства сфери транспорту та зв`язку реалізували послуг на суму 13,713 млрд. грн. - на 21,8% більше, ніж у серпні 2010 р. (у січні-серпні ц.р. - на 94,875 млрд. грн., що на 20,4% більше, ніж у січні-серпні 2010 р.).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 6,462 млрд. грн. - на 42,1% більше, ніж у серпні минулого року (48,09 млрд. грн., на 37,7% більше).

У сфері освіти в серпні ц.р. було надано послуг на суму 194,4 млн. грн., що на 1,4% менше, порівняно з серпнем 2010 р. (1,796 млрд. грн., на 6,1% більше); у сфері охорони здоров`я й надання соціальної допомоги – на суму 846,8 млн. грн., що на 12,1% більше, ніж у серпні минулого року (4,24 млрд. грн., на 8,3% більше); у сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту – на суму 1,086 млрд. грн., що на 46,8% більше, порівняно з серпнем 2010 р. (у січні-серпні ц.р. на 8,533 млрд. грн., що на 29,9% більше, ніж у січні-серпні 2010 р.).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в 2010 році обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг в Україні, становив 203,2 млрд. грн., що в зіставних цінах на 2,9% більше, ніж у 2009 році.

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ПЕК

Янукович хоче створити в Україні Міжнародний центр з дослідження ризиків від ядерної енергії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що світова спільнота має не лише підвищити рівень готовності об’єктів ядерної енергетики до виникнення надзвичайних ситуацій, але й створити умови для мобілізації наукового і технічного потенціалу всього міжнародного співтовариства для ліквідації наслідків ядерних аварій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому глава Української держави наголосив у своєму виступі на Засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань ядерної безпеки.

У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ привернув увагу до значного досвіду України саме в питаннях реабілітації постраждалих територій та населення, яким вона готова поділитися.

«Важливим кроком у напрямі посилення міжнародних можливостей реагування на ядерні аварії та інциденти стало б створення в Україні за сприяння та активної участі МАГАТЕ Міжнародного науково-практичного центру з дослідження техногенних ризиків при використанні ядерної енергії», - зауважив Президент, наголосивши, що це було б вагомим внеском у гарантування безпеки для майбутніх поколінь.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання: катастрофи не можуть і не повинні стримувати технологічний прогрес. Відтак, зазначив глава держави, необхідно вже зараз починати спільну роботу з удосконалення всієї системи ядерної безпеки у світі, і Україна вже розпочала цей процес.

Президент також звернув увагу на принципову важливість питання доцільності і безпечності використання високозбагаченого урану.

Україна, наголосив глава держави, вкотре продемонструвала добру волю, відмовившись від використання високозбагаченого урану, чим зробила черговий практичний внесок у зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження. «Мені приємно констатувати, що така позиція України знайшла підтримку з боку інших держав-членів ООН», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

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ДТЕК і «Донецьксталь» подали заявки на концесію «Ровенькиантрацита» і «Свердловантрацита»

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК і ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (обидва - Донецьк) подали заявки на участь в конкурсах на право концесії цілісних майнових комплексів державних вугледобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит».

Про це УНІАН повідомив один із членів конкурсної комісії на умовах анонімності.

«Заявки подано наприкінці минулого - початку цього тижня», - повідомив співбесідник агентства.

Таким чином, кількість учасників конкурсу збільшилася до трьох компаній. Нагадаємо, раніше заявку на участь в конкурсі подала дочірня компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) ТОВ «Донпромбізнес» (Донецьк).

У прес-службі ДТЕК УНІАН підтвердили, що компанія подала свої заявки, уточнивши при цьому, що від енергохолдингу заявки подали ТОВ «ДТЕК. Ровенькиантрацит» ТОВ «ДТЕК. Свердловантрацит».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості 11 серпня ц.р. оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вугледобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська область). Активи підприємств передбачається передати в концесію на 49 років. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 10 жовтня.

Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. Група ПАТ «Донецксталь» контрольована російським бізнесменом Віктором НУСЕНКІСОМ об`єднує активи у вугільній, металургійній і машинобудівній галузях. Крім того, група має аграрний напрям - агрохолдинг «Донецьксталь». У вугільній сфері в Україні групі, зокрема, належить шахтоуправління «Покровське» (раніше вугільна компанія «Шахта «Красноармійська – Західна №1»), що спеціалізується на видобутку коксівного вугілля. Крім того, група співробітничає з ДП «Макіїввугілля».

У січні-серпні 2011 року ш/у «Покровське» збільшило видобуток вугілля на 31,6% - до 3,245 млн. тонн.

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вугледобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7% або на 1,721 млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

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Міненерго РФ хоче обговорити з українською стороною реструктуризацію «Нафтогазу»

Москва. Міненерго Російської Федерації хоче порушити під час консультацій з українськими партнерами питання про терміни й форму реструктуризації НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомив журналістам в Архангельську голова Міненерго Росії Сергій ШМАТКО, передає РІА Новости.

«Я хотів би детальніше обговорити їх постанову про терміни й форми реструктуризації «Нафтогазу», - сказав міністр.

С.ШМАТКО додав, що газова тема, поза сумнівом, обговорюватиметься під час візиту до Росії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Він не став коментувати перспективи цих переговорів, відзначивши лише, що це буде добра можливість ще раз усе зважити.

«Наша позиція залишається колишньою: існують контракти і в рамках цих контрактів потрібно вести переговори», - сказав міністр.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2 вересня доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ підготувати до 1 жовтня проект програми реформування НАК «Нафтогаз України». Уряд також зобов`язав розробити відповідний законопроект і подати його на розгляд до Верховної Ради. У дорученні сказано, що реформування компанії проводиться у зв`язку з необхідністю адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу у сфері енергетики і з метою виконання прийнятого торік закону про реформування ринку газу.

«Газпром» і «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу газу на період з 2009 по 2019 роки і про обсяги й умови транзиту газу через Україну на той самий період. Підписанню документа передувала так звана «газова» війна Києва і Москви, результатом якої стало те, що низка європейських країн залишилася без газу впродовж майже трьох тижнів.

Київ добивається перегляду формули ціни на газ, закладеної в довгостроковій газовій угоді РФ й України, вважаючи її несправедливою. Росія заявляє, що її задовольняє діючий контракт, проте вона готова розглянути пропозиції України.

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Соцполітика

У 2012 році мінімальна зарплата буде підвищена до прожиткового мінімуму - Клюєв

Наступного року мінімальна заробітна плата буде підвищена до прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні у Верховній Раді під час представлення Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік.

За його словами, програмою передбачено, що гарантований прожитковий мінімум на одну особу в 2012 році зросте на 14%. Крім того, додав А.КЛЮЕВ, з другого півріччя 2012 року буде збільшено розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. «Таким чином, на 3 місяці буде зменшено розрив зазначеного посадового окладу», - сказав А.КЛЮЕВ.

Перший віце-прем’єр також зауважив, що здійснення комплексу заходів щодо стабілізації солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дасть змогу підвищити розмір мінімальної трудової пенсії в середньому на 9,8% порівняно з поточним роком.

Серед основних завдань програми А.КЛЮЕВ назвав забезпечення умов для соціально-економічного зростання, модернізацію виробництва та інфраструктури, підвищення соціальних стандартів, посилення ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та зміцнення обороноздатності держави тощо.

Крім того, додав він, держпрограмою передбачено створення нових робочих місць, підвищення працевлаштування, зниження темпів інфляції, скорочення рівня бідності, покращення якості освіти та медичного обслуговування, підвищення енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, Кабінет міністрів прогнозує зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб в 2012 році на 134,92 грн. – до 1098 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, в 2012 році передбачене зростання прожиткового мінімуму на 75,17 грн. – до 842 грн., зокрема: для дітей до 6 років – зростання на 80,33 грн. – до 915 грн.; для дітей 6-18 років – на 140,08 грн. – до 1140 грн.

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ВР прийняла за основу програму економічного і соціального розвитку України

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 382 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За дану програму проголосувала фракція Партії регіонів, фракція Народної партії, фракція КПУ та група «Реформи заради майбутнього».

Не голосувала у повному складі фракція "БЮТ-Батьківщина", а з фракції НУ-НС за дану програму проголосували 9 народних депутатів.

Проект Державної програми визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки. За кожним напрямом державної політики сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом застосування економічних і організаційно-правових важелів, повинні закласти основи для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Відповідно до проекту Державної програми, головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили та залучення стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку - підвищення добробуту населення України.

Напрями та завдання Державної програми конкретизуються у додатках до неї: "Заходи щодо реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", "Перелік державних (цільових) програм, які планується виконувати у 2012 році з використанням коштів державного бюджету", "План співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на 2012 рік", "Основні прогнозні показники та баланси національної економіки на 2012 рік".

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Пенсійний фонд у I півріччі отримав 30 млрд. грн. дотації з держбюджету

У першому півріччі 2011 року з Державного бюджету Пенсійному фонду було надано дотацію в сумі 29,943 млрд. грн.

Про це сказано у Висновках про виконання Державного бюджету України в першому півріччі 2011 року, переданих у Верховну Рада.

За даними Рахункової палати, сума витрат держбюджету за звітний період становила 148,364 млрд. грн., що на 6,3% більше порівняно з відповідним періодом 2010 року. В т.ч. витрати загального фонду становили 130,187 млрд. грн., що на 12,8% більше, ніж за перше півріччя 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України в січні-червні 2011 року зведено з дефіцитом у 10,957 млрд. грн., що в 2,4 рази менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Доходи бюджету становили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходи загального фонду становили 120,946 млрд. грн.

Витрати держбюджету становили 148,364 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 130,142 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету за перше півріччя 2011 року надійшло 1,312 млрд. грн., зокрема до загального фонду - 315,9 млн. грн. За той самий період надано кредитів з держбюджету в сумі 3,254 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 35,1 млн. гривень.

У січні-червні 2011 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 22,203 млрд. грн. Державні запозичення до державного бюджету було здійснено в обсягу 59,515 млрд. грн.

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Агро

ВР повністю заборонила рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 332 із 370 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону “Про рекламу”. Ними передбачено, що реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: на радіо та телебаченні, в тому числі за допомогою кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу; в наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та відпочинку, спорту та інших виданнях, у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації; засобами внутрішньої реклами; на транспорті; за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів тютюнових виробів за умови, що на такі заходи допускаються лише працівники підприємств, які мають ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами або виробництво тютюнових виробів); засобами зовнішньої реклами; у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру та розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб; у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.

Даним законом забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби: спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої; розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, особам віком до 18 років; продаж тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами.

Також заборонено розміщення зображення тютюнових виробів або процесу куріння тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг; проведення заходів з безоплатного розповсюдження тютюнових виробів та/або обміну споживачам однієї кількості чи одного виду тютюнових виробів, що рекламуються, на інший; проведення ігор, розіграшів, лотерей та конкурсів; використання знаків для товарів і послуг, під якими випускаються тютюнові вироби, в назвах, символіці та емблемах спортивних команд, клубів, художніх та мистецьких колективів.

Крім того, даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ними передбачено, що реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реклама будь-яких товарів або послуг (крім реклами тютюнових виробів), що містить зображення тютюнових виробів або процесу куріння тютюнових виробів, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передбачено, що цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

В той же час парламент України не підтримав поправку, якою передбачено, що спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, оздоровчих, спортивних, культурно-розважальних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, а також з використанням імені, найменування особи виробника, імпортера, оптового продавця тютюнових виробів, забороняється.

Також парламент не підтримав поправку, якою передбачалося, що суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, забороняється надання матеріальної, фінансової, організаційної підтримки політичним партіям, органам державної влади та органами місцевого самоврядування.

Також в цій поправці йшлося про те, що суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, забороняється матеріально, фінансово або організаційно підтримувати заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, проводити інформаційні кампанії з метою профілактики куріння, крім випадків, встановлених законом, які передбачають обов’язкове інформування про шкідливість вживання тютюнових виробів, рівні вмісту смол та нікотину в диму сигарети, встановлені обмеження щодо споживання та реалізації (продажу) тютюнових виробів, а також проведення інформаційно-консультаційних заходів серед працівників підприємств, які мають ліцензію на виробництво, оптову або роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

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Україна підписала договір про поставку 1 млн. тонн пшениці в Бангладеш

Україна підписала з Бангладеш договір про поставку 1 млн. тонн пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми підписали угоду на 1 млн. тонн поставки пшениці. Підписали з Державною продовольчо-зернової корпорацією Україна і Державною компанією Бангладеш - це були вимоги бангладешської сторони », - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він уточнив, що договір підписаний на умовах поставки CIF з оплатою за акредитивом.

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