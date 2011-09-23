Янукович відвідає Бразилію. Обговорюватиметься ініціатива "Партнерство "Відкритий уряд"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ восени цього року має намір відвідати Бразилію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив 22 вересня на брифінгу.

"Готується мій візит восени цього року до Бразилії", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, однією з тем, що обговорюватимуться під час візиту, буде американсько-бразильська ініціатива "Партнерство "Відкритий уряд".

В.ЯНУКОВИЧ при цьому зазначив, що "нам треба у багатьох питаннях бути разом з людьми", щоб люди знали про плани і наміри влади.

*** Міжнародна ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд» була висунута Президентом США Бараком ОБАМОЮ у ході 65-ї сесії Генасамблеї ООН у вересні 2010 року.

Головна мета Ініціативи – сприяння прозорості державного управління, боротьба з корупцією та активізація більш широкого залучення до цих процесів представників громадянського суспільства. Партнерство матиме три основні напрями співпраці: між урядами, між громадянськими суспільствами і між представниками приватного сектору.

Держави, які висловили готовність приєднатися до «Партнерства», мають розробити національні Плани заходів до Бразильського саміту, що відбудеться 22 березня 2012 року.